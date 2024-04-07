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Екатеринбург может остаться без федеральных денег на благоустройство из-за низкой активности граждан
Инфографика: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге по-прежнему наблюдается низкая активность в голосовании за объекты, которые должны благоустроить по проекту «Формирование комфортной городской среды».
К моменту написания новости проголосовало 181 339 человек жителей города старше 14 лет — при этом для получения средств из федерального бюджета необходимо участие более 300 тысяч горожан.
В голосовании пока лидирует парк 50-летия ВЛКСМ в Юго-Западном микрорайоне, но он будет благоустроен по федеральном проекту только в случае достижения целевого показателя вовлеченности. Участие в голосовании можно принять до 30 апреля на сайте 66.gorodsreda.ru.
В прошлом году Екатеринбург уже «пролетел» мимо федерального финансирования из-за низкого уровня вовлеченности горожан. В результате победивший тогда летний парк Уралмаш сейчас пытаются благоустроить за счёт городского бюджета. В этом году порог для голосования снижен до 14 лет — голосовать могут и подростки, зарегистрированные на Госуслугах.
К моменту написания новости проголосовало 181 339 человек жителей города старше 14 лет — при этом для получения средств из федерального бюджета необходимо участие более 300 тысяч горожан.
В голосовании пока лидирует парк 50-летия ВЛКСМ в Юго-Западном микрорайоне, но он будет благоустроен по федеральном проекту только в случае достижения целевого показателя вовлеченности. Участие в голосовании можно принять до 30 апреля на сайте 66.gorodsreda.ru.
В прошлом году Екатеринбург уже «пролетел» мимо федерального финансирования из-за низкого уровня вовлеченности горожан. В результате победивший тогда летний парк Уралмаш сейчас пытаются благоустроить за счёт городского бюджета. В этом году порог для голосования снижен до 14 лет — голосовать могут и подростки, зарегистрированные на Госуслугах.
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