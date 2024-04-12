В Академическом районе Екатеринбурга планируется возведение храма

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Академическом районе Екатеринбурга до 2030 года планируется возведение нового храма во имя святого страстотерпца Евгения Боткина. Предполагается, что храм будет расположен в квартале №10 на территории нового корпуса Уральского государственного медицинского университета.По информации, опубликованной на сайте администрации города, обсуждения данного строительного проекта будут проводиться до 3 мая 2024 года в рамках проекта планировки 9 и 10 кварталов Академического района.Планируется, что за семь лет создадут инфраструктуру медицинского инновационного кластера, который будет развиваться на территории двух кварталов. В рамках этого проекта предусмотрено строительство учебных и лабораторных корпусов медицинского университета, НИИ охраны материнства и младенчества, а также медгородка.Кроме того, рядом с медицинским кластером планируется построить гостиницу на 1000 мест, детско-юношескую спортивную школу, физкультурно-оздоровительный комплекс, детский сад, районный военкомат, а также новый храм. Новый трехэтажный храм будет иметь вместимость 265 мест и будет расположен в северо-западной части бульвара. Планируется обустроить парковку на 40 мест и создать музей Евгения Боткина на территории храма.