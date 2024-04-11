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Власти Екатеринбурга хотят переименовать парк Энгельса
Фото: Федор Серков / екатеринбург.рф
Власти Екатеринбурга приняли решение вынести вопрос на общественное обсуждение о переименовании парка Энгельса в парк «Учителей». Об этом сообщает тг-канал «Свет Екатеринбург».
Ранее уральские коммунисты высказывали свое недовольство по поводу переименования парка Энгельса, а екатеринбургские правые из движения «Белые в городе» предлагали назвать парк Малаховским в честь архитектора.
Парк имени Энгельса был организован в 1926 году на месте Малаховской площади.
Ранее уральские коммунисты высказывали свое недовольство по поводу переименования парка Энгельса, а екатеринбургские правые из движения «Белые в городе» предлагали назвать парк Малаховским в честь архитектора.
Парк имени Энгельса был организован в 1926 году на месте Малаховской площади.
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