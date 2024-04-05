Более 35 тысяч километров пройдено учетчиками для подсчета зверей и птиц в Свердловской области

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В результате зимнего учета, проведенного специалистами в лесах Свердловской области, была определена численность различных видов животных и птиц на территории региона. Более 35,5 тысяч километров пройдено учетчиками, которые смотрели на следы на снегу и количеством взлетов животных. Об этом сообщает информационный портал региона.Согласно данным учета, численность сибирских косуль увеличилась до 50,6 тысячи особей, а на Среднем Урале обитает 134 росомахи. Кроме того, выявлено, что в области проживает более 55 тысяч лосей, более трех тысяч кабанов, а также значительное количество зайцев-беляков, лисиц, белок и других видов.Результаты учета животных и птиц в Свердловской области направлены для дальнейшей обработки в департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира. Эта работа помогает в поддержании видового разнообразия животного мира региона.