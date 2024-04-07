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В Екатеринбурге планируют добавить новые велодорожки
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге планируют добавить новые велодорожки, а центр города может быть закрыт для самокатчиков. Об этом сообщает тг-канал «Безумный ЕКБ».
Председатель комитета по транспорту администрации Екатеринбурга, Игорь Ощепков, заявил на ОТВ о планах создания велосипедной разметки на тротуарах, где это возможно по ширине. Эти изменения затронут не только центр города, но и отдаленные районы.
Председатель комитета по транспорту администрации Екатеринбурга, Игорь Ощепков, заявил на ОТВ о планах создания велосипедной разметки на тротуарах, где это возможно по ширине. Эти изменения затронут не только центр города, но и отдаленные районы.
Необходимо выделить зоны с большим скоплением пешеходов, особенно с детьми и мамами с колясками. Для того, чтобы не создавать им проблем, потому что даже скорость 13/15 км/ч – это достаточно высокая скорость,
— сообщил Ощепков
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