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Екатеринбургский благотворительный фонд «НИКА» отправил 22 тонны питьевой воды жителям Орска
Фото: благотворительный фонд «НИКА»
Екатеринбургский благотворительный фонд «НИКА» оказывает помощь жителям Орска. Волонтеры фонда раздают воду и другие продукты.
В рамках акции было направлено 22 тонны питьевой воды, 1 тонна газированных напитков, 30 коробок драже витамина С и 2.5 тонны свежих овощей. Однако, по словам организаторов, остается потребность в мотопомпах и постельных принадлежностях.
Активные жители города Орска, Данилевский Константин и Сорокин Виталий, приняли участие в раздаче гуманитарной помощи, отправленной фондом для пострадавших от наводнения.
В рамках акции было направлено 22 тонны питьевой воды, 1 тонна газированных напитков, 30 коробок драже витамина С и 2.5 тонны свежих овощей. Однако, по словам организаторов, остается потребность в мотопомпах и постельных принадлежностях.
Активные жители города Орска, Данилевский Константин и Сорокин Виталий, приняли участие в раздаче гуманитарной помощи, отправленной фондом для пострадавших от наводнения.
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