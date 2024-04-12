



— сказал вице-президент

Свердловского областного Союза

промышленников и предпринимателей

Александр Породнов Здорово, что дополнительный контроль идет. Во-первых, надо посмотреть, кто эти номерки выявил. Во-вторых, десятого числа закрывали сервис по проверке номеров днем, но люди звонили до вечера. Может, связано с этим,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В списке победителей лотереи «Опорный край» оказались номера, не участвовавшие в розыгрыше, по крайней мере это утверждают внимательные читатели издания Е1. Они обнаружили, что в списке обладателей призов, который определился вчера во время церемонии, присутствуют номера, которых до этого не было в списке участников.Дело в том, что, согласно условиям бесплатной лотереи, в розыгрыше призов участвовали не все купоны, напечатанные для выборов, а только те, номера которых отправили со своего мобильного получившие их избиратели. Как в розыгрыше оказались номера, которые избиратели не регистрировали, неизвестно.Правда, не совсем понятно, как читатели Е1 смогли проверить наличие номеров-победителей в списке номеров-участников — их (номера-участники) убрали с сайта опорныйкрай.рф за два дня до розыгрыша, 10 апреля.Организаторы «Опорного края» пообещали разобраться в ситуации.Также тг-канал «Екатское Чтиво» сообщил, что екатеринбуржцу Александру, который с 2005 года работает водителем в «Областной газете», чей директор Третьяков — глава оргкомитета масштабной акции, досталась квартира.Напомним, всего было разыграно 2165 призов — 2000 смартфонов, а также автомобили, мотоциклы и квартиры.