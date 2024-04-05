В Екатеринбург приедет экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, чтобы выступить в УрФУ

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

15 апреля в Екатеринбург прибудет экс-глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Об этом сообщает тг-канал «Свет Екатеринбург».В первый день, 15 апреля, она встретится с руководством вуза и проведет семинар для студентов на тему «Отношения России с Северной Африкой и Западной Азией на материале исследования рынка нефти».На следующий день, 16 апреля, Карин Кнайсль прочитает открытую лекцию на тему «Россия в условиях трансформации глобальной структуры энергоснабжения: с особым акцентом на опыт автомобильной промышленности». Также в этот день она планирует встречу с представителями региональных СМИ с 12:00 до 13:00.Карин Кнайсль стала известной в России после того, как на ее свадьбе в 2018 году присутствовал Путин. После ухода с поста главы МИД Австрии, она была выдвинута в совет директоров «Роснефти» в качестве независимого участника. Однако, после 24 февраля 2022 года, она покинула совет директоров и уехала из Австрии в Ливан. В августе 2023 года она переехала в Россию и сейчас проживает в деревне Петрушово Рязанской области. В сентябре 2023 года стало известно, что ее пони перевозили из Ливана в Россию при помощи самолета Минобороны России.