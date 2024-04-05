Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбург приедет экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, чтобы выступить в УрФУ
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
15 апреля в Екатеринбург прибудет экс-глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Об этом сообщает тг-канал «Свет Екатеринбург».
В первый день, 15 апреля, она встретится с руководством вуза и проведет семинар для студентов на тему «Отношения России с Северной Африкой и Западной Азией на материале исследования рынка нефти».
На следующий день, 16 апреля, Карин Кнайсль прочитает открытую лекцию на тему «Россия в условиях трансформации глобальной структуры энергоснабжения: с особым акцентом на опыт автомобильной промышленности». Также в этот день она планирует встречу с представителями региональных СМИ с 12:00 до 13:00.
Карин Кнайсль стала известной в России после того, как на ее свадьбе в 2018 году присутствовал Путин. После ухода с поста главы МИД Австрии, она была выдвинута в совет директоров «Роснефти» в качестве независимого участника. Однако, после 24 февраля 2022 года, она покинула совет директоров и уехала из Австрии в Ливан. В августе 2023 года она переехала в Россию и сейчас проживает в деревне Петрушово Рязанской области. В сентябре 2023 года стало известно, что ее пони перевозили из Ливана в Россию при помощи самолета Минобороны России.
В первый день, 15 апреля, она встретится с руководством вуза и проведет семинар для студентов на тему «Отношения России с Северной Африкой и Западной Азией на материале исследования рынка нефти».
На следующий день, 16 апреля, Карин Кнайсль прочитает открытую лекцию на тему «Россия в условиях трансформации глобальной структуры энергоснабжения: с особым акцентом на опыт автомобильной промышленности». Также в этот день она планирует встречу с представителями региональных СМИ с 12:00 до 13:00.
Карин Кнайсль стала известной в России после того, как на ее свадьбе в 2018 году присутствовал Путин. После ухода с поста главы МИД Австрии, она была выдвинута в совет директоров «Роснефти» в качестве независимого участника. Однако, после 24 февраля 2022 года, она покинула совет директоров и уехала из Австрии в Ливан. В августе 2023 года она переехала в Россию и сейчас проживает в деревне Петрушово Рязанской области. В сентябре 2023 года стало известно, что ее пони перевозили из Ливана в Россию при помощи самолета Минобороны России.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге произошла стрельба в районе Новой Сортировки
06 апреля 2024
06 апреля 2024