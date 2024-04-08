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Синоптики обещают дожди и снег на выходных в Свердловской области
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В грядущие выходные, по прогнозам синоптиков Уральского гидрометцентра, в Свердловской области ожидаются дожди и снег.
В субботу, 13 апреля, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие осадки, на юге до умеренных, днём небольшие, местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью +2…+7°C, на севере до -1 °C. Днём +6…+11 °C, на севере до +1 °C. Ветер 5-10 м/сек, отдельные порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +5…+7 °C, днём +9…+11 °C. Ветер 5-10 м/сек, порывы до 14 м/сек.
В воскресенье, 14 апреля, в регионе переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днём преимущественно без осадков. Ночью -5…0 °C, на крайнем севере до -10 °C. Днём +2…+7 °C. Ветер 4-9 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, ночью небольшой снег, днём без существенных осадков. Ночью -2…0 °C, днём +5…+7 °C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 13 апреля, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие осадки, на юге до умеренных, днём небольшие, местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью +2…+7°C, на севере до -1 °C. Днём +6…+11 °C, на севере до +1 °C. Ветер 5-10 м/сек, отдельные порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +5…+7 °C, днём +9…+11 °C. Ветер 5-10 м/сек, порывы до 14 м/сек.
В воскресенье, 14 апреля, в регионе переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днём преимущественно без осадков. Ночью -5…0 °C, на крайнем севере до -10 °C. Днём +2…+7 °C. Ветер 4-9 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, ночью небольшой снег, днём без существенных осадков. Ночью -2…0 °C, днём +5…+7 °C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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