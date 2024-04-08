На три месяца закроют движение по Степана Разина в Екатеринбурге





– сообщили в мэрии. «Объезд для автомобильного транспорта будет организован по улицам Декабристов, 8 Марта и Народной воли. Маршруты общественного транспорта не изменятся»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге три месяца, с 25 апреля по 31 июля, будет закрыто движение по улице Степана Разина. Перекрытие будет организовано на участке от Народной воли до Декабристов.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе городской администрации, там запланировано проведение реконструкции лиц Народной воли и Степана Разина. Ближе к срокам перекрытия специалисты установят дорожные знаки и указатели.Отмечается, что с 25 апреля будет открыто движение по закрытому в настоящее время участку улицы Народной воли, от 8 Марта до дома №2 на улице Степана Разина.