В Свердловской области прошёл чемпионат среди людей с инвалидностью «Абилимпикс»

Фото предоставлено представителями чемпионата

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области состоялся чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Соревнования проходили с 9 по 12 апреля на 31 площадке региона.Как рассказали «Вечерним ведомостям» представители чемпионата, соревновательная программа направленна на три категории людей с инвалидностью и ОВЗ: на школьников от 14 лет, студентов и работающих граждан. В 2024 году в турнире приняли участие 654 конкурсанта основного этапа из 163 учебных заведений региона.Среди наиболее востребованных компетенций, по которым соревновались люди, «Вязание крючком», «Клининг», «Малярное дело», «Медицинский и социальный уход», «Портной», «Поварское дело», «Слесарное дело», «Столярное дело», «Фотограф», «Швея». Также впервые в этом году были представлены направления «Визаж», «Ногтевой сервис», «Гончарное дело», «Изготовление мороженого», «Исполнительское мастерство (вокал)».По итогам чемпионата победителями стали 297 человек в 60 компетенциях. Победителям и призерам были вручены: дипломы, медали, сувенирная брендированная продукция, подарки от социальных партнёров.Впервые Свердловская область стала частью движения «Абилимпикс» в 2016 году. За 9 лет количество участников регионального чемпионата возросло в 20 раз – с 34 в 2016 году до 692 в 2024 году. Увеличилось и число соревновательных компетенций – с 9, представленных на первом региональном чемпионате, до 60 на текущем.