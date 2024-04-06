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В Екатеринбурге студентки УрГАХУ обвинили охранника общежития в домогательствах
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости (архивное фото)
В Екатеринбурге студентки Уральского государственного архитектурно-художественного университета обвинили охранника общежития в домогательствах. По их словам, он пристаёт к ним уже полгода.
По данным телеграм-канала «Четвёртого канала» мужчине, который пристаёт к девушкам, 50 лет. Студентки жалуются на пошлости, непристойные намёки и настойчивые попытки «ухаживать» со стороны охранника, из-за которых студентки потом боятся выходить из общежития.
По данным телеграм-канала «Четвёртого канала» мужчине, который пристаёт к девушкам, 50 лет. Студентки жалуются на пошлости, непристойные намёки и настойчивые попытки «ухаживать» со стороны охранника, из-за которых студентки потом боятся выходить из общежития.
«Как рассказывают студентки, охранник делает пошлые комплименты про их грудь, трогает за руки, пытается затащить к себе в коморку. Девушки жаловались коменданту, но мужчине только делают замечания»,
– написали в телеграм-канале.
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