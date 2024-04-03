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С разъезжавшим на «летающей тарелке» по вечернему Екатеринбургу «пришельцем» сотрудники ГИБДД провели беседу
Скрин из видео: «Бандитский центр» / Telegram
«Пришельца», который разъезжал на «летающей тарелке» по вечернему Екатеринбургу, накануне вечером на улице 8 Марта остановили сотрудники ГИБДД. В пресс-группе автоинспекции сообщили, что провели с «инопланетянином» беседу.
Видео, где инспектор останавливают «неземной летательный аппарат», опубликовали в телеграм-канале «Бандитский центр».
Там также добавили, что с «пришельцем» провели беседу о недопустимости нарушений правил дорожного движения и отпустили.
Видео, где инспектор останавливают «неземной летательный аппарат», опубликовали в телеграм-канале «Бандитский центр».
«Минувшим вечером в центральной части столицы Урала сотрудники Госавтоинспекции проводили тотальные проверки водителей на трезвость. Не остался не замеченным и водитель "космичечкого" транспортного средства, который был одет в костюм пришельца. Инспекторы ДПС выяснили, что транспортное средство – трехколесный велосипед. Управлявший им мужчина пояснил, что таким образом готовится к Дню космонавтики»,
– рассказали в свердловском управлении ГИБДД.
Там также добавили, что с «пришельцем» провели беседу о недопустимости нарушений правил дорожного движения и отпустили.
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