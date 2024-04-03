С разъезжавшим на «летающей тарелке» по вечернему Екатеринбургу «пришельцем» сотрудники ГИБДД провели беседу

– рассказали в свердловском управлении ГИБДД.

«Минувшим вечером в центральной части столицы Урала сотрудники Госавтоинспекции проводили тотальные проверки водителей на трезвость. Не остался не замеченным и водитель "космичечкого" транспортного средства, который был одет в костюм пришельца. Инспекторы ДПС выяснили, что транспортное средство – трехколесный велосипед. Управлявший им мужчина пояснил, что таким образом готовится к Дню космонавтики»,