В Свердловской области мать-одиночка не может получить жильё из-за прописки в несуществующем доме





– объяснил руководитель свердловского «Народного фронта» в Вадим Савин. «Из-за отсутствия постоянного места жительства и прописки в несуществующем доме сталкивается с проблемами при устройстве малышей в образовательные учреждения. Но больше переживает за то, что уже никогда не получит положенное по закону за снесенную квартиру новое жилье»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области женщина, воспитывающая двух маленьких детей в одиночку, не может получить положенное ей по закону жильё из-за прописки в несуществующем доме. Там же прописаны и её дети.Как рассказали «Вечерним ведомостям» представители «Народного фронта», женщина прописана в Красноуральске в двухэтажном доме №9 по улице Победы, который снесли ещё в 1998 году. Тогда все жители получили жильё взамен, но женщину, которая теперь осталась одна с двумя детьми, почему-то обошли стороной. Из-за этого ей приходилось жить в квартирах из манёвренного фонда, качество которых оставляет желать лучшего. Из опасений за здоровья детей она перебралась из бараков, которые ей предоставляли по социальному найму, в съёмное жильё, за которое ей приходится отдавать по 17 тысяч в месяц – это практически весь её доход.Женщине начали помогать в местной прокуратуре, но в этой ситуации необходимо содействие со стороны городской администрации, где не хотят слушать о предоставлении жилья за давно снесенные квадратные метры.О несправедливости оставшаяся в беде мать-одиночка сообщала на Прямую линию с Владимиром Путиным. Однако сейчас её проблему помогает решить «Народный фронт». Организация составила обращения в следственный комитет и прокуратуру Свердловской области, чтобы вместе с надзорными органами защитить интересы женщины.