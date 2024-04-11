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В Екатеринбурге до середины осени запланировано несколько перекрытий улиц на Эльмаше
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге запланировано несколько перекрытий на улицах Эльмаша для модернизации тепловых сетей по улице Бабушкина. Работы будут проводиться с 1 мая по 30 октября.
Движение транспорта будет ограничено:
– с 1 мая по 15 июля по Красных командиров от проспекта Космонавтов до улицы Бабушкина;
– с 1 мая по 15 августа по Бабушкина от Красных командиров до Лобкова;
– с 1 мая по 30 октября по Бабушкина от дома №24 по улице Бабушкина до улицы Энтузиастов;
– с 16 июля по 30 октября по Бабушкина от Энтузиастов до дома №45 по улице Бабушкина.
Также с 18 по 19 мая будет ограничено движение между домами №38 и №40 по проспекту Космонавтов и улице Электриков. Специалисты «Екатеринбургграза» будут проводить работы по ремонту газопровода.
Движение транспорта будет ограничено:
– с 1 мая по 15 июля по Красных командиров от проспекта Космонавтов до улицы Бабушкина;
– с 1 мая по 15 августа по Бабушкина от Красных командиров до Лобкова;
– с 1 мая по 30 октября по Бабушкина от дома №24 по улице Бабушкина до улицы Энтузиастов;
– с 16 июля по 30 октября по Бабушкина от Энтузиастов до дома №45 по улице Бабушкина.
Также с 18 по 19 мая будет ограничено движение между домами №38 и №40 по проспекту Космонавтов и улице Электриков. Специалисты «Екатеринбургграза» будут проводить работы по ремонту газопровода.
«Движение транспорта будет направлено по проспекту Космонавтов, улицам Краснофлотцев, Бабушкина и Фронтовых бригад»,
– сообщили в пресс-службе мэрии.
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