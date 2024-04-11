В Екатеринбурге до середины осени запланировано несколько перекрытий улиц на Эльмаше





– сообщили в пресс-службе мэрии. «Движение транспорта будет направлено по проспекту Космонавтов, улицам Краснофлотцев, Бабушкина и Фронтовых бригад»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге запланировано несколько перекрытий на улицах Эльмаша для модернизации тепловых сетей по улице Бабушкина. Работы будут проводиться с 1 мая по 30 октября.Движение транспорта будет ограничено:Также с 18 по 19 мая будет ограничено движение между домами №38 и №40 по проспекту Космонавтов и улице Электриков. Специалисты «Екатеринбургграза» будут проводить работы по ремонту газопровода.