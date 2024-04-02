«Талый ключ» выплатит почти 800 тысяч рублей за травму маленького уральца

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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МУП «Загородный оздоровительный комплекс имени Павлика Морозова», известный так же, как санаторный лагерь «Талый ключ» пытался оспорить сумму штрафов и компенсации, которые назначил суд за прошлогоднюю травму ребёнка на территории лагеря. Вместо этого организация вынуждена будет выплатить ещё большие суммы.В санаторном лагере «Талый ключ» летом прошлого года серьёзно травмировался 9-летний мальчик. Ребёнок прыгал на батуте и во время одного из прыжков ударился спиной о горку. Медики диагностировали у него перелом позвонка.Родительница пострадавшего обратилась в Невьянский городской суд с иском к МУП Артемовского городского округа «Загородный оздоровительный комплекс имени Павлика Морозова» с требованием взыскать с организации компенсацию морального вреда в пользу сына в размере 500 тысяч рублей и возместить затраты на лечение в размере 23 729 рублей. Суд встал на сторону женщины, утверждавшей, что её сын травмировался потому, что возле батута не стоял кто-то из взрослых, кто бы обеспечивал безопасность детей. В отношении морального вреда просьбу истицы удовлетворили полностью, а вот возмещение затрат на лечение снизили до 17 с половиной тысяч рублей.Администрация предприятия посчитала решение Невьянского городского суда неправильным и обратилась в суд высшей инстанции с просьбой снизить размеры назначенных выплаты. И сделала это зря.Свердловский областной суд изучил материалы дела, заслушал мнения сторон и изменил решение суда первой инстанции, увеличив размер выплат в пользу истца. Суд установил факт некачественного оказания лагерем платной услуги, что повлекло последствия для здоровья ребенка, а значит с ответчика должен быть взыскан штраф в размере 250 тысяч рублей в пользу пострадавшего и 8 725 рублей в пользу его матери. В итоге МУП «Загородный оздоровительный комплекс имени Павлика Морозова» в общей сложности обязано выплатить 776 175 рублей.