Верхнепышминская ЦГБ подвела итоги работы в 2023 году

Фото: Верхнепышминская ЦГБ





– рассказал главный врач Верхнепышминской ЦГБ Вячеслав Денисов. «Будучи прекрасно оснащенной самым современным оборудованием: аппаратом МРТ, двумя КТ, ангиографом, лапароскопическими комплексами для малоинвазивной хирургии, цифровыми аппаратами для эндоскопической диагностики, – наша больница выполняет функции межтерриториального медицинского центра, куда для получения высокотехнологичной помощи при инфарктах, инсультах и иных угрожающих жизни состояниях поступают пациенты еще из пяти муниципальных образований, в том числе Екатеринбурга. Так, в 2023 году нашими специалистами проведено в два раза больше по сравнению с предыдущим годом операций, выполняемых малоинвазивно, то есть без разреза, через прокол»,

Фото: Верхнепышминская ЦГБ

Фото: Верхнепышминская ЦГБ

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Верхнепышминскую центральную городскую больницу, сильно преобразившуюся за последние десять лет, можно смело назвать одной из лучших муниципальных больниц Свердловской области. В 2023 году в её стационаре получили лечение более 15 тысяч человек, медики провели порядка 8 тысяч операций, в роддоме родилось около 1000 детей.Специалисты Верхнепышминской ЦГБ оказывают уральцам широкий спектр медицинской помощи, приближаясь по ряду направлений к уровню областных клиник. Больница является базой медицинского университета и активно готовит собственные кадры: в этом вузе по целевому набору в настоящее время обучается 110 будущих врачей ЦГБ.В штате ЦГБ 1150 сотрудников, из них 221 врач, почти 500 человек среднего и младшего медицинского персонала. Средняя заработная плата врача составляет 100 тысяч рублей, медицинской сестры – 53 тысячи рублей.Во многом благодаря эффективной работе больницы, которая, в свою очередь, обеспечивается высокой квалификацией медиков, оказывающих помощь пациентам с применением высоких технологий на самом современном оборудовании, в Верхней Пышме улучшается демографическая ситуация. Так, по итогам 2023 года смертность в городском округе снизилась на 10%, при этом ее уровень на 20% ниже среднеобластного. А уровень рождаемости, напротив, стал выше среднего по области на 23%.