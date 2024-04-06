Возрастное ограничение 18+

Верхнепышминская ЦГБ подвела итоги работы в 2023 году

16.52 Четверг, 11 апреля 2024
Фото: Верхнепышминская ЦГБ
Верхнепышминскую центральную городскую больницу, сильно преобразившуюся за последние десять лет, можно смело назвать одной из лучших муниципальных больниц Свердловской области. В 2023 году в её стационаре получили лечение более 15 тысяч человек, медики провели порядка 8 тысяч операций, в роддоме родилось около 1000 детей.


Фото: Верхнепышминская ЦГБ


Специалисты Верхнепышминской ЦГБ оказывают уральцам широкий спектр медицинской помощи, приближаясь по ряду направлений к уровню областных клиник. Больница является базой медицинского университета и активно готовит собственные кадры: в этом вузе по целевому набору в настоящее время обучается 110 будущих врачей ЦГБ.

«Будучи прекрасно оснащенной самым современным оборудованием: аппаратом МРТ, двумя КТ, ангиографом, лапароскопическими комплексами для малоинвазивной хирургии, цифровыми аппаратами для эндоскопической диагностики, – наша больница выполняет функции межтерриториального медицинского центра, куда для получения высокотехнологичной помощи при инфарктах, инсультах и иных угрожающих жизни состояниях поступают пациенты еще из пяти муниципальных образований, в том числе Екатеринбурга. Так, в 2023 году нашими специалистами проведено в два раза больше по сравнению с предыдущим годом операций, выполняемых малоинвазивно, то есть без разреза, через прокол»,

– рассказал главный врач Верхнепышминской ЦГБ Вячеслав Денисов.



Фото: Верхнепышминская ЦГБ


В штате ЦГБ 1150 сотрудников, из них 221 врач, почти 500 человек среднего и младшего медицинского персонала. Средняя заработная плата врача составляет 100 тысяч рублей, медицинской сестры – 53 тысячи рублей.

Во многом благодаря эффективной работе больницы, которая, в свою очередь, обеспечивается высокой квалификацией медиков, оказывающих помощь пациентам с применением высоких технологий на самом современном оборудовании, в Верхней Пышме улучшается демографическая ситуация. Так, по итогам 2023 года смертность в городском округе снизилась на 10%, при этом ее уровень на 20% ниже среднеобластного. А уровень рождаемости, напротив, стал выше среднего по области на 23%.


Фото: Верхнепышминская ЦГБ


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Похожие материалы
Компания консула ЮАР должна за 286,6 млн рублей спасти многострадальный перекресток в Екатеринбурге от подтопления
06 апреля 2024
Врачи ДГКБ №9 спасли жизнь юного хоккеиста после ДТП в Невьянском районе
10 апреля 2024
В Екатеринбурге за три года 173 семьи получили бесплатное жильё
02 апреля 2024
С начала года 46 жителей Свердловской области пострадали от укусов клещей
10 апреля 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Я решил бороться за правду». Обвиняемый в убийстве предприниматель выступил с последним словом

Прения сторон в Кировском суде Екатеринбурга длились больше шести часов. Собрали главное
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
18:36 «Талый ключ» выплатит почти 800 тысяч рублей за травму маленького уральца
17:37 До середины осени ограничат движение по улице Мичурина в Екатеринбурге
17:30 Бывшего исполняющего обязанности директора первоуральского «Водоканала» отпустили из СИЗО
17:10 В Екатеринбурге у дома на улице Новгородцевой погиб школьник
16:52 Верхнепышминская ЦГБ подвела итоги работы в 2023 году
16:23 В Первоуральске задержали мужчину, пристававшего к 13-летней школьнице
15:49 В Екатеринбурге летом пройдёт форум уральской молодёжи «УТРО»
15:05 Свердловское МЧС предупреждает о ветре до 23 метров в секунду
14:41 Слесаря из Серова подозревают в преступлении в сфере экономической деятельности
14:15 STENOGRAFFIA выпустила мерч по мотивам орнаментов уральских народов
13:16 Задержанного во время игры в Counter-Strike жителя Нижнего Тагила отправили в СИЗО
12:32 Голую екатеринбурженку одели и увезли в больницу
12:14 Свердловские врачи удалили двухкилограммовую опухоль у пятилетней девочки
11:31 В Свердловской области 12 апреля объявят особый противопожарный режим
11:11 Режущую себя стеклом голую екатеринбурженку увидели в окне дома на Стрелочников
10:45 Прокуратура заинтересовалась качеством воды в свердловском посёлке Баранчинский
10:11 За неделю в Свердловской области пресекли 11071 нарушение ПДД
09:27 Синоптики предупреждают свердловских водителей об утренней гололедице
19:44 Проехавшимся стоя пассажирам «Ласточки» вернули деньги за билеты
19:22 Некоторые автобусы со следующей недели начнут ездить в Екатеринбурге по-летнему
19:01 Несовершеннолетних подростков задержали в Нижнем Тагиле с наркотой
18:39 В Екатеринбурге появилась улица Станислава Набойченко
18:12 За нанесение ущерба РЖД осуждены два железнодорожных начальника
18:00 Дом Кино в Екатеринбурге захватили мультики
17:46 После нагоняя от прокуратуры «Североуральский Водоканал» погасил долги перед работниками в 4,1 млн рублей
17:30 В Екатеринбурге олимпийский чемпион через суд взыскал с магазина техники 244 тысячи за неисправный телевизор
Все новости Свердловской области
16:41 В ЦБ предложили шесть мер для борьбы с бедностью в России
15:28 На Авито опубликовали две тысячи предложений о бесплатной помощи пострадавшим от паводка
10:19 В Оренбурге уровень воды в реке Урал за сутки вырос на 81 см
19:38 Губернатор Оренбургской области на встрече с жителями подтопленных территорий потребовал убрать телефоны
18:37 В Курганской области из-за паводка вводят ЧС регионального уровня
18:21 В оренбургском поселке Паника течением смыло железобетонный мост
18:08 В Нью-Йорке прошла демонстрация с призывом освободить заложников, удерживаемых в секторе Газа
16:49 В Тюменской области ввели режим чрезвычайной ситуации
16:37 МЧС: в Тульской области подтоплены 13 мостов
14:27 Глава Оренбурга заявил, что ситуация с паводком будет только ухудшаться
13:25 Губернатор Паслер сообщил об эвакуации жителей Новотроицка
12:22 В Курганской области проводят превентивную эвакуацию населения
12:00 Власти Орска решили эвакуировать жителей поселка Лесоторговый
10:28 В Оренбургской области в зону подтопления попали более 10 тысяч жилых домов
20:17 В России запустили чат-бот для борьбы с домашним насилием
18:52 Глава алтайского сельсовета проплыл по затопленной улице, чтобы обратить внимание на проблему с паводком
16:35 Минсельхоз: российский АПК покинули более 200 тысяч работников за год
15:37 В департаменте образования Москвы рассказали подробности об обрушении потолков в двух школах
18:27 Подозреваемый в стрельбе в финской школе ученик был жертвой издевательств, пишут СМИ
17:48 Банки Кыргызстана прекратили обслуживание карт «Мир»
16:01 СК проверяет сообщения об обрушении потолка в московской школе
15:16 На Тайване произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение
17:49 Число пострадавших при атаке БПЛА в Татарстане выросло до 13
16:35 Путин: 14,5 тысяч человек погибли в ДТП в России в прошлом году
15:53 В Финляндии при стрельбе в школе погиб шестиклассник
13:51 Диспетчер переезда, где столкнулись автобус и поезд, был пьян
Все новости России и мира
18:36 «Талый ключ» выплатит почти 800 тысяч рублей за травму маленького уральца
17:37 До середины осени ограничат движение по улице Мичурина в Екатеринбурге
17:30 Бывшего исполняющего обязанности директора первоуральского «Водоканала» отпустили из СИЗО
17:10 В Екатеринбурге у дома на улице Новгородцевой погиб школьник
16:52 Верхнепышминская ЦГБ подвела итоги работы в 2023 году
16:23 В Первоуральске задержали мужчину, пристававшего к 13-летней школьнице
15:49 В Екатеринбурге летом пройдёт форум уральской молодёжи «УТРО»
15:05 Свердловское МЧС предупреждает о ветре до 23 метров в секунду
15:01 Эпителий человека: ученые ПНИПУ моделируют поведение клеток для регенеративной медицины
14:58 В администрации Перми проходят дни молодого специалиста
14:41 Слесаря из Серова подозревают в преступлении в сфере экономической деятельности
14:15 STENOGRAFFIA выпустила мерч по мотивам орнаментов уральских народов
13:16 Задержанного во время игры в Counter-Strike жителя Нижнего Тагила отправили в СИЗО
12:32 Голую екатеринбурженку одели и увезли в больницу
12:14 Свердловские врачи удалили двухкилограммовую опухоль у пятилетней девочки
11:31 В Свердловской области 12 апреля объявят особый противопожарный режим
11:11 Режущую себя стеклом голую екатеринбурженку увидели в окне дома на Стрелочников
10:45 Прокуратура заинтересовалась качеством воды в свердловском посёлке Баранчинский
10:11 За неделю в Свердловской области пресекли 11071 нарушение ПДД
09:27 Синоптики предупреждают свердловских водителей об утренней гололедице
19:44 Проехавшимся стоя пассажирам «Ласточки» вернули деньги за билеты
19:22 Некоторые автобусы со следующей недели начнут ездить в Екатеринбурге по-летнему
19:01 Несовершеннолетних подростков задержали в Нижнем Тагиле с наркотой
18:39 В Екатеринбурге появилась улица Станислава Набойченко
18:12 За нанесение ущерба РЖД осуждены два железнодорожных начальника
18:00 Дом Кино в Екатеринбурге захватили мультики
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK