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В Екатеринбурге летом пройдёт форум уральской молодёжи «УТРО»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Летом, с 23 по 28 июня, в Екатеринбурге на базе кампуса Уральского федерального университета имени Б.Н. Ельцина планируют провести форум молодёжи Урала от 16 до 25 лет, по итогам которого хотят социальную сеть «Урал рабочий».
Этот форум проводится на разные темы с 2013 года. В 2024 его темой станет «Урал профессиональный», в рамках которого каждый регион должен будет подготовить свою часть программы в соответствии с актуальными тематиками: Тюменская область – информационные и цифровые технологии, Челябинская – металлургия, Свердловская область – промышленность, Курганская – сельское хозяйство и экология, ХМАО – нефтедобыча, ЯНАО – газовая промышленность.
В их числе мастерская по созданию музыки «Уральская ночь музыки или Свердловский Рок-клуб», литературная студия «Сказки Бажова», мастерская по огранке ювелирных изделий «Малахитовая шкатулка», мастер-классы по кулинарии, арту и рисованию от команды «Стенографии».
Социальная сеть «Урал рабочий», которую хотят создать по итогам форума, должна будет стать приложением для поиска работы, общения, обмена опытом и решения социальных задач работающей молодёжи. Также есть планы на создание приложения «На Урале – работать» для организации экскурсий на уральские предприятия.
Зарегистрироваться для участия в форуме можно здесь. Заявки будут принимать до 28 апреля.
Этот форум проводится на разные темы с 2013 года. В 2024 его темой станет «Урал профессиональный», в рамках которого каждый регион должен будет подготовить свою часть программы в соответствии с актуальными тематиками: Тюменская область – информационные и цифровые технологии, Челябинская – металлургия, Свердловская область – промышленность, Курганская – сельское хозяйство и экология, ХМАО – нефтедобыча, ЯНАО – газовая промышленность.
«В ходе форума пройдут множество мастер-классов, лекций, будут реализованы различные мастерские и организованы воркшопы. Внеучебные мероприятия будут опираться на известные культурные феномены»,
– рассказывают организаторы.
В их числе мастерская по созданию музыки «Уральская ночь музыки или Свердловский Рок-клуб», литературная студия «Сказки Бажова», мастерская по огранке ювелирных изделий «Малахитовая шкатулка», мастер-классы по кулинарии, арту и рисованию от команды «Стенографии».
Социальная сеть «Урал рабочий», которую хотят создать по итогам форума, должна будет стать приложением для поиска работы, общения, обмена опытом и решения социальных задач работающей молодёжи. Также есть планы на создание приложения «На Урале – работать» для организации экскурсий на уральские предприятия.
Зарегистрироваться для участия в форуме можно здесь. Заявки будут принимать до 28 апреля.
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