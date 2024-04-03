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Свердловское МЧС предупреждает о ветре до 23 метров в секунду
Фото: Вечерние ведомости
В свердловском управлении МЧС предупреждают о сильном ветре с порывами до 23 метров в секунду в пятницу, 12 апреля. Граждан призывают к бдительности.
В случае ЧП специалисты МЧС просят сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
«Если сильный ветер застал вас на улице не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий. Не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и другим плохо закрепленным конструкциям»,
– напомнили спасатели.
В случае ЧП специалисты МЧС просят сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
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