Свердловское МЧС предупреждает о ветре до 23 метров в секунду





– напомнили спасатели. «Если сильный ветер застал вас на улице не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий. Не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и другим плохо закрепленным конструкциям»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В свердловском управлении МЧС предупреждают о сильном ветре с порывами до 23 метров в секунду в пятницу, 12 апреля. Граждан призывают к бдительности.В случае ЧП специалисты МЧС просят сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».