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STENOGRAFFIA выпустила мерч по мотивам орнаментов уральских народов
Фото: STENOGRAFFIA
Команда фестиваля STENOGRAFFIA выпустила мерч, вдохновлённый орнаментами уральских народов. Он был разработан по мотивам «Городской энциклопедии народных узоров» – серии арт-объектов от художницы Анастасии Пищугиной, которые появились на пяти киосках в разных точках Екатеринбурга летом 2023 года.
Для создания мерча были переосмыслены узоры орнаменты коми-зырян, башкир, татар, удмуртов и марийцев. Однако купить мерч не получится, так как организаторы фестиваля предлагают уральцам получить его бесплатно в виде макетов, которые доступны на сайте проекта.
Отмечается, что представленные на сайте носители – лишь первая серия, со временем они будут дополняться.
Паттерны пяти разных этносов на киосках, по мотивам которых сделаны узоры, можно встретить их можно на улицах Мира, 23 (татарский узор) и Гагарина, 10 (удмуртский узор), 22 (марийский узор) и на проспекте Ленина, 97 (башкирский узор) и 103 (узор коми-зырян).
Для создания мерча были переосмыслены узоры орнаменты коми-зырян, башкир, татар, удмуртов и марийцев. Однако купить мерч не получится, так как организаторы фестиваля предлагают уральцам получить его бесплатно в виде макетов, которые доступны на сайте проекта.
Фото: STENOGRAFFIA
«Использовать их может каждый желающий. Готовые эскизы можно перенести на вещи – футболки, шоперы, толстовки – и распечатать мерч в любимой типографии. Для этого достаточно скачать понравившийся макет и отправить в производство на печать»,
– рассказали «Вечерним ведомостям» представители STENOGRAFFIA.
Отмечается, что представленные на сайте носители – лишь первая серия, со временем они будут дополняться.
Паттерны пяти разных этносов на киосках, по мотивам которых сделаны узоры, можно встретить их можно на улицах Мира, 23 (татарский узор) и Гагарина, 10 (удмуртский узор), 22 (марийский узор) и на проспекте Ленина, 97 (башкирский узор) и 103 (узор коми-зырян).
Фото: STENOGRAFFIA
«Продвижение народной идентичности — для нас тема очень интересная. Как фестиваль современного уличного искусства, мы смотрим на популяризацию коренной культуры через призму актуальных каналов коммуникации. И в нашем случае — это арт-объекты и мерч. Мы создали серию общедоступных бесплатных принтов на основе узоров коренных народов, чтобы общины и представители этих этносов смогли изготовить себе интересные актуальные носители. Надеемся, эти принты понравятся не только представителям народов. Любой желающий может быть причастен к удивительной богатой культуре, к её продвижению»,
– сказала руководитель фестиваля Анна Клец.
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