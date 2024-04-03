STENOGRAFFIA выпустила мерч по мотивам орнаментов уральских народов

Фото: STENOGRAFFIA

«Использовать их может каждый желающий. Готовые эскизы можно перенести на вещи – футболки, шоперы, толстовки – и распечатать мерч в любимой типографии. Для этого достаточно скачать понравившийся макет и отправить в производство на печать»,

Фото: STENOGRAFFIA

– сказала руководитель фестиваля Анна Клец.

«Продвижение народной идентичности — для нас тема очень интересная. Как фестиваль современного уличного искусства, мы смотрим на популяризацию коренной культуры через призму актуальных каналов коммуникации. И в нашем случае — это арт-объекты и мерч. Мы создали серию общедоступных бесплатных принтов на основе узоров коренных народов, чтобы общины и представители этих этносов смогли изготовить себе интересные актуальные носители. Надеемся, эти принты понравятся не только представителям народов. Любой желающий может быть причастен к удивительной богатой культуре, к её продвижению»,