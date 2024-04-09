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Прокуратура заинтересовалась качеством воды в свердловском посёлке Баранчинский
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловская прокуратура сообщила о начале проверки качества водоснабжения в посёлке Баранчинский в Кушвинском городском округе. С потеплением жители населённого пункта стали жаловаться об ухудшении воды.
Питьевую воду жители Баранчинского берут из реки Актай, в которую вместе с тающим снегом могла попасть грязь, вследствие чего вода стала мутной. По крайней мере, именно такой версии на данный момент придерживается надзорный орган.
Для проведения проверки прокуратура намерена привлечь специалистов Роспотребнадзора.
Известно, что в апреле 2023 года постановлением администрации городского округа, в котором находится посёлок, объекты холодного водоснабжения были закреплены за МКУ «Коммунальные сети». Поэтому главе округа и директору предприятия ведомством было объявлено предостережение.
Сейчас администрацией муниципалитета организован подвоз питьевой воды. В прокуратуре также намерены проследить за соблюдением графика подвоза.
Питьевую воду жители Баранчинского берут из реки Актай, в которую вместе с тающим снегом могла попасть грязь, вследствие чего вода стала мутной. По крайней мере, именно такой версии на данный момент придерживается надзорный орган.
«В частности, питьевая вода, подаваемая жителям и в социальные объекты посёлке Барначинский, не соответствует предъявляемым требованиям по показателю – цветность. В этой связи работа дошкольных образовательных учреждений в указанном населённом пункте приостановлена, обучение учащихся средней общеобразовательной школы организовано в сокращенном режиме»,
– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе ведомства.
Для проведения проверки прокуратура намерена привлечь специалистов Роспотребнадзора.
Известно, что в апреле 2023 года постановлением администрации городского округа, в котором находится посёлок, объекты холодного водоснабжения были закреплены за МКУ «Коммунальные сети». Поэтому главе округа и директору предприятия ведомством было объявлено предостережение.
Сейчас администрацией муниципалитета организован подвоз питьевой воды. В прокуратуре также намерены проследить за соблюдением графика подвоза.
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