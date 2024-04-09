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Прокуратура заинтересовалась качеством воды в свердловском посёлке Баранчинский

10.45 Четверг, 11 апреля 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловская прокуратура сообщила о начале проверки качества водоснабжения в посёлке Баранчинский в Кушвинском городском округе. С потеплением жители населённого пункта стали жаловаться об ухудшении воды.

Питьевую воду жители Баранчинского берут из реки Актай, в которую вместе с тающим снегом могла попасть грязь, вследствие чего вода стала мутной. По крайней мере, именно такой версии на данный момент придерживается надзорный орган.

«В частности, питьевая вода, подаваемая жителям и в социальные объекты посёлке Барначинский, не соответствует предъявляемым требованиям по показателю – цветность. В этой связи работа дошкольных образовательных учреждений в указанном населённом пункте приостановлена, обучение учащихся средней общеобразовательной школы организовано в сокращенном режиме»,

– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе ведомства.


Для проведения проверки прокуратура намерена привлечь специалистов Роспотребнадзора.

Известно, что в апреле 2023 года постановлением администрации городского округа, в котором находится посёлок, объекты холодного водоснабжения были закреплены за МКУ «Коммунальные сети». Поэтому главе округа и директору предприятия ведомством было объявлено предостережение.

Сейчас администрацией муниципалитета организован подвоз питьевой воды. В прокуратуре также намерены проследить за соблюдением графика подвоза.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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10:45 Прокуратура заинтересовалась качеством воды в свердловском посёлке Баранчинский
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