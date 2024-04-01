Некоторые автобусы со следующей недели начнут ездить в Екатеринбурге по-летнему

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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С понедельника, 15 апреля, на летнее расписание переходят несколько автобусных маршрутов в Екатеринбурге. В первую очередь это коснётся садоводов, для удобства которых и вносятся изменения.Поскольку с приходом тепла для многих уральцев начинается садоводческий период, в Екатеринбурге на весенне-летний период чуть изменят маршруты двух автобусов. С 15 апреля и по 15 октября по летнему расписанию будут ходить автобусы номеров 94 и 24с. Они начнут заезжать по ЕКАД до остановки «СНТ «Звездочка».Официальный портал Екатеринбург.РФ, сообщивший о переходе екатеринбургских автобусов на летнее расписание, опубликовал и новый график обеих маршрутов (смотрите иллюстрацию).