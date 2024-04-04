После нагоняя от прокуратуры «Североуральский Водоканал» погасил долги перед работниками в 4,1 млн рублей





– сообщили в пресс-службе ведомства. «В связи с изложенным прокуратура возбудила административное дело в отношении директора муниципального предприятия по части 7 статьи 5.27 КоАП РФ (неполная выплата заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение), по результатам рассмотрения которого указанное должностное лицо оштрафовано на 22 тысячи рублей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области по требованию прокуратуры МУП «Североуральский Водоканал» погасил перед своими работниками долги по зарплате на сумму свыше 4,1 миллиона рублей.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в прокуратуре региона, в ходе проверки выяснилось, что у муниципального предприятия образовалась задолженность по заработной плате за декабрь 2023 года перед 212 сотрудниками.Подчеркивается, что после вмешательства прокуратуры, прокуратуры заработная плата, а также компенсация за её задержку, были выплачены работникам в полном объёме.