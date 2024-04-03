В Екатеринбурге олимпийский чемпион через суд взыскал с магазина техники 244 тысячи за неисправный телевизор





– рассказал боксёр. «Я думаю: "Ладно! Пускай я проиграю, но я буду до конца идти". Тут вопрос был даже не в деньгах. Через пару месяцев я купил себе другой телевизор в другом магазине, но мне важно было добиться своего. Это как, когда входишь на ринг, тебе важно не деньги заработать, а победить, чтобы уйти победителем. И я сегодня шёл в суд с таким чувством, как будто бы я не в суд иду, а на спортивную площадку. Надо было выиграть, потому что они пытались меня обмануть»,





– прокомментировал адвокат. «Проблема в том, что, если человек в медийном пространстве узнаваем, и с ним таким образом поступают, то, что говорить о рядовых гражданах. Когда мы готовились к суду и смотрели похожие ситуации в судебной практике и в различных пабликах и новостях, увидели, что это одна и та же история, которая повторяется с разными людьми из раза в раз»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев через суд взыскал с магазина техники 244 тысячи рублей за неисправный телевизор, который он приобрёл перед Новым годом за 89 тысяч рублей.Как рассказал «Вечерним ведомостям» олимпиец, телевизор ему привезли домой прямо со склада, но проверить исправность техники сразу не дали, сославшись на то, что включать сразу его нельзя, якобы телевизор стоял на морозе и ему нужно погреться часов шесть. Однако, когда Егор Мехонцев подключил его к сети и включил, на экране появились мерцания с тёмным пятном посередине. Поняв, что техника неисправна, боксёр упаковал её обратно и повез в магазин, но там ему нахамили, отказавшись возвращать деньги.Он также рассказал, что ему в покупку телевизора была включена «добровольная страховка» в размере 10 тысяч рублей, о которой он не знал, но даже по ней оформлять возврат не стали, заявив, что спортсмен сам сломал телевизор, указав на то, что боксер расписался за товар при получении.Однако сдаваться олимпиец не привык. Решив сначала попытаться решить вопрос мирно, он написал три претензии: первую писал сам, вторую – с юристом, третью – с Роспотребнадзором. Магазин всё равно отказывался возвращать средства, и тогда Егор Мехонцев пошёл в суд.Сегодня, 10 апреля, Верх-Исетский районный суд, принял решение в пользу спортсмена и взыскал с магазина со всеми неустойками и расходами 244 тысячи рублей без учёта страховки. Со слов адвоката Льва Чукреева, представлявшего олимпийца в суде, стоимость страховки удалось вернуть в досудебном порядке.Он подчеркнул, что не всегда такие истории удаётся предавать огласке в СМИ. Часто люди остаются наедине с такой проблемой и им приходится или мириться, или своими силами добиваться справедливости. Олимпийцу и его адвокату пришлось заказывать экспертизу, чтобы доказать в суде, что не покупатель является причиной дефекта техники, отметил защитник.