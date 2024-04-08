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Свердловское МЧС закрыло все ледовые переправы
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области региональное управление МЧС закрыло все ледовые переправы. То же произошло и с местами, в которых люди часто выходили на лёд.
Всего в зимний период в области было организовано 20 ледовых переправ и 143 места, где люди массово выходили на лёд.
Подчеркивается, что с начала этого года на свердловских водоёмах произошло четыре происшествия, в которых 1 человек и 14 были спасены.
Всего в зимний период в области было организовано 20 ледовых переправ и 143 места, где люди массово выходили на лёд.
«Специалисты МЧС России напоминают, что не стоит совершать необдуманных поступков и выходить на весенний лед. Не подвергайте опасности свою жизнь. Обращайте внимание на аншлаги, установленные на водоемах. Не пренебрегайте этой информацией, в противном случае беды не избежать»,
– говорится в сообщении спасателей.
Подчеркивается, что с начала этого года на свердловских водоёмах произошло четыре происшествия, в которых 1 человек и 14 были спасены.
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