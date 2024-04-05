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В Екатеринбурге капибары зазывают на соревнования по хакингу
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
В бизнес-центре «Палладиум» сегодня выступали необычные музыканты. Уличные артисты в костюмах капибар исполняли кавер-версию одноименного трека. На желтых футболках было написано Tinkoff CTF.
Как объяснили артисты, так они приглашают ИТ-специалистов на соревнования по спортивному хакингу, которые пройдут в городе 20-21 апреля. Участникам нужно будет разгадать задачи по кибербезопасности с загадками, построенными на мемах и популярной культуре.
Забавные зверьки также встретились екатеринбуржцам и на улицах города. Яркие желтые плакаты появились на улицах Хохрякова, Первомайской и на билбордах возле бизнес-центра «Палладиум». Капибара предлагает восстановить рецептуру окрошки на квасе, захватить флаг быстрее соперника, запрограммировать проездные билеты на счастье.
Екатеринбург – один из 16 городов России, Беларуси и Казахстана, где пройдет офлайн формат мероприятия.
Как объяснили артисты, так они приглашают ИТ-специалистов на соревнования по спортивному хакингу, которые пройдут в городе 20-21 апреля. Участникам нужно будет разгадать задачи по кибербезопасности с загадками, построенными на мемах и популярной культуре.
Забавные зверьки также встретились екатеринбуржцам и на улицах города. Яркие желтые плакаты появились на улицах Хохрякова, Первомайской и на билбордах возле бизнес-центра «Палладиум». Капибара предлагает восстановить рецептуру окрошки на квасе, захватить флаг быстрее соперника, запрограммировать проездные билеты на счастье.
Екатеринбург – один из 16 городов России, Беларуси и Казахстана, где пройдет офлайн формат мероприятия.
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