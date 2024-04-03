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Екатеринбуржцев предупредили об больших штрафах за недопуск газовиков к проверке оборудования

16.15 Вторник, 9 апреля 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
С 17 апреля в России ужесточается наказание за недопуск специалистов газовых служб к проверке оборудования, в связи с чем екатеринбуржцев предупреждают, что штрафы увеличиваются в пять раз.

«Для физических лиц они составят от 5 до 10 тысяч рублей вместо прежних 1–2 тысяч, для должностных лиц – от 25 до 100 тысяч рублей вместо 5–20 тысяч, а для юридических лиц – от 200 до 500 тысяч рублей вместо 40–100 тысяч»,

– напомнили в «Екатеринбурггазе».


То же ждёт тех, кто откажется пускать специалистов для проверки дымовых и вентиляционных каналов.

Также в пять раз увеличатся штрафы для тех, кто будет отказываться пускать в помещение газовиков для техобслуживания и ремонта оборудования либо для приостановки подачи газа. Штрафы за уклонение от заключения договора о техобслуживании и ремонте оборудования в многоквартирном доме, если его заключение является обязательным, тоже увеличились.

Кроме этого, вводятся штрафы за нарушение требований по диагностике оборудования для должностных лиц до 100 тысяч рублей, для юрлиц – до 500 тысяч. Нарваться на такое наказание можно будет, если работы будут выполняться лицом, не являющимся сотрудником уполномоченной на это организации, либо её сотрудником без аттестации.

«Самые строгие меры ждут, если перечисленные нарушения привели к аварии или возникновению угрозы жизни или здоровью людей. В таком случае штрафы для физических лиц составят до 150 тысяч рублей. А для юрлиц и вовсе смогут доходить до 2 миллионов»,

– подчеркнули газовики.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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