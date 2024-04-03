Екатеринбуржцев предупредили об больших штрафах за недопуск газовиков к проверке оборудования





– напомнили в «Екатеринбурггазе». «Для физических лиц они составят от 5 до 10 тысяч рублей вместо прежних 1–2 тысяч, для должностных лиц – от 25 до 100 тысяч рублей вместо 5–20 тысяч, а для юридических лиц – от 200 до 500 тысяч рублей вместо 40–100 тысяч»,





– подчеркнули газовики. «Самые строгие меры ждут, если перечисленные нарушения привели к аварии или возникновению угрозы жизни или здоровью людей. В таком случае штрафы для физических лиц составят до 150 тысяч рублей. А для юрлиц и вовсе смогут доходить до 2 миллионов»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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С 17 апреля в России ужесточается наказание за недопуск специалистов газовых служб к проверке оборудования, в связи с чем екатеринбуржцев предупреждают, что штрафы увеличиваются в пять раз.То же ждёт тех, кто откажется пускать специалистов для проверки дымовых и вентиляционных каналов.Также в пять раз увеличатся штрафы для тех, кто будет отказываться пускать в помещение газовиков для техобслуживания и ремонта оборудования либо для приостановки подачи газа. Штрафы за уклонение от заключения договора о техобслуживании и ремонте оборудования в многоквартирном доме, если его заключение является обязательным, тоже увеличились.Кроме этого, вводятся штрафы за нарушение требований по диагностике оборудования для должностных лиц до 100 тысяч рублей, для юрлиц – до 500 тысяч. Нарваться на такое наказание можно будет, если работы будут выполняться лицом, не являющимся сотрудником уполномоченной на это организации, либо её сотрудником без аттестации.