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Кикшеринговые компании отказались ограничивать скорость своих самокатов в спальных районах Екатеринбурга
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Компании, сдающие электросамокаты в аренду, отказались ограничивать скорость своих самокатов в спальных районах Екатеринбурга. Они согласны на ограничения, но только в центре.
Об этом представители кикшеринговых компаний заявили на сегодняшнем совещании рабочей группы в городской думе. С их слов, скоростные ограничения могут поставить под угрозу их бизнес.
Перед этим начальник екатеринбургской ГИБДД Роман Ярыш, предложил ограничить движение вблизи школ, приведя данные о ДТП с участием электросамокатов: в 2023 году произошло 265 дорожно-транспортных происшествий с самокатами. По его данным, 185 человек получили травмы, из которых – 49 дети. Представители автоинспекции также выразили сомнения в том, что горожане готовы ездить по правилам.
На совещании также предложили показывать в кинотеатрах ролики о том, как правильно ездить на электросамокатах. Представители кикшеринговых компаний заявили, что в ближайшее время смогут выпустить такие видео.
Об этом представители кикшеринговых компаний заявили на сегодняшнем совещании рабочей группы в городской думе. С их слов, скоростные ограничения могут поставить под угрозу их бизнес.
Перед этим начальник екатеринбургской ГИБДД Роман Ярыш, предложил ограничить движение вблизи школ, приведя данные о ДТП с участием электросамокатов: в 2023 году произошло 265 дорожно-транспортных происшествий с самокатами. По его данным, 185 человек получили травмы, из которых – 49 дети. Представители автоинспекции также выразили сомнения в том, что горожане готовы ездить по правилам.
«Никто не соблюдает правила дорожного движения. Мы не в той стране живём, чтобы соблюдать правила»,
– процитировал правоохранителей телеграм-канал «Екатеринбург. Главное».
На совещании также предложили показывать в кинотеатрах ролики о том, как правильно ездить на электросамокатах. Представители кикшеринговых компаний заявили, что в ближайшее время смогут выпустить такие видео.
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