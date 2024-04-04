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Свердловских водителей просят воздержаться от поездок через Курганскую область
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловский «Уралправтодор» просит водителей ездить в объезд Курганской области и не заезжать на территорию региона, если это возможно. Это связано с чрезвычайно ситуацией, введённой из-за паводков.
По данным ТАСС, 62 населенных пункта – более 19 тысяч человек, 4 311 домов и 5 011 приусадебных участков, 600 дачных участков, – находятся в зоне возможного подтопления в Курганской области.
«От губернатора Курганской области поступила просьба организовать движение транспортных средств по автодорогам общего пользования федерального значения Р-254 подъезд к городу Ишим по альтернативным маршрутам в обход Курганской области»,
– говорится в сообщении «Уралуправтодора».
По данным ТАСС, 62 населенных пункта – более 19 тысяч человек, 4 311 домов и 5 011 приусадебных участков, 600 дачных участков, – находятся в зоне возможного подтопления в Курганской области.
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