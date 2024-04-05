Студенты УрФУ из затопленных городов и сёл получат помощь от вуза

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Руководство Уральского Федерального университета решило позаботиться о тех своих студентах, которые прописаны в населённых пунктах, попавших в зону затопления от нынешних паводков. Ребятам будет оказана материальная помощь.Учиться в УрФУ приезжает молодёжь со всей страны и из-за границы, но больше всего ребят с Урала. А на Урале нынче настоящее бедствие из-за буйно разлившихся вешних вод и прорванных дамб. В вузе студентам, приехавшим из этих мест, будет оказана материальная помощь. Правда, — важное уточнение, — только тем из них, кого не могут материально поддержать родители.Для того, чтобы претендовать на получение матпомощи, — студент должен подать заявление в Союзе Студентов (улица Мира 19, аудитория ГУК-309). К заявлению необходимо приложить справку о месте прописки, а работающим студентам — ещё и справку о доходах, которая бы доказывала, что в поддержке такой нужда действительно имеется.Большое наводнение главным образом коснулось Южного Урала. Основные пострадавшие районы — Оренбургская область и особенно город Орск, где 5 апреля произошёл прорыв дамбы.