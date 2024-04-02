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С 1 по 7 апреля в Свердловской области зарегистрировали 24,1 тысячи случаев ОРВИ
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
За первую неделю апреля в Свердловской области зарегистрировали 24,1 тысячи случаев ОРВИ, из которых 58,1% заболевших – дети, сообщают в региональном Роспотребнадзоре.
Это больше, чем было неделей ранее, и больше среднего многолетнего уровня на 9%. Уровень заболеваемости выше среднеобластного в посёлке Уральском, Сухом Логе, Кировграде, Богдановиче и в Сысерти.
В Екатеринбурге за это же время, с 1 по 7 апреля, была зарегистрирована почти половина от всех случаев ОРВИ в области – 11,9 тысячи. В уральской столице также уровень заболеваемости выше уровня предыдущей недели на 9,5% и выше среднего многолетнего уровня на 11,9%.
Отмечается, что среди возбудителей ОРВИ доминирует риновирус.
Специалисты рекомендуют соблюдать правила личной гигиены, меры предосторожности в местах скопления людей, вести здоровый образ жизни и одеваться по погоде.
Это больше, чем было неделей ранее, и больше среднего многолетнего уровня на 9%. Уровень заболеваемости выше среднеобластного в посёлке Уральском, Сухом Логе, Кировграде, Богдановиче и в Сысерти.
В Екатеринбурге за это же время, с 1 по 7 апреля, была зарегистрирована почти половина от всех случаев ОРВИ в области – 11,9 тысячи. В уральской столице также уровень заболеваемости выше уровня предыдущей недели на 9,5% и выше среднего многолетнего уровня на 11,9%.
Отмечается, что среди возбудителей ОРВИ доминирует риновирус.
Специалисты рекомендуют соблюдать правила личной гигиены, меры предосторожности в местах скопления людей, вести здоровый образ жизни и одеваться по погоде.
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