Прокуратура начала проверку из-за упавшей на голову екатеринбурженке штукатурки





– сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «К проведению надзорных мероприятий будут привлечены специалисты Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. Органами прокуратуры устанавливаются обстоятельства произошедшего. Запрошены документы с целью установления лица, ответственного за надлежащее обслуживание и содержание жилого дома»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге прокуратура организовала проверку в связи с травмированием местной жительницы, на голову которой вчера с фасада многоквартирного дома №17 по переулку Сызранский рухнула штукатурка.Там также отметили, что управляющие компании обязаны обеспечивать безопасность граждан при содержании общего имущества в многоквартирных домах.