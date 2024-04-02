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Прокуратура начала проверку из-за упавшей на голову екатеринбурженке штукатурки
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге прокуратура организовала проверку в связи с травмированием местной жительницы, на голову которой вчера с фасада многоквартирного дома №17 по переулку Сызранский рухнула штукатурка.
Там также отметили, что управляющие компании обязаны обеспечивать безопасность граждан при содержании общего имущества в многоквартирных домах.
«К проведению надзорных мероприятий будут привлечены специалисты Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. Органами прокуратуры устанавливаются обстоятельства произошедшего. Запрошены документы с целью установления лица, ответственного за надлежащее обслуживание и содержание жилого дома»,
– сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Там также отметили, что управляющие компании обязаны обеспечивать безопасность граждан при содержании общего имущества в многоквартирных домах.
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