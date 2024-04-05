У резиденции свердловского губернатора продолжаются протесты против мусорного полигона в Сысерти

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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У резиденции губернатора Свердловской области вновь протестуют против строительства мусорного полигона в Сысертском районе. Сегодня с плакатом вышла 73-летняя уроженка села Юго-Конево Дания Медведева.Это село расселили из-за того, что оно попало в Восточно-Уральский радиоактивный след после катастрофы на комбинате «Маяк», и с 1961 года Медведева живёт в Сысертском районе. Сейчас она, жительница посёлка Октябрьской, вновь опасается за экологическую ситуацию в месте своего проживания – из-за планов по строительству мусорного полигона рядом с деревней Андреевка. В этой деревне, по словам Медведевой, живут её дети.Женщина считает, что у земель, которые хотят отдать под «мусорный» объект, необходимо сохранить сельхозназначение.