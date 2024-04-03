Мэрия Екатеринбурга заплатит более 170 тысяч рублей владельцу машины из-за неудачно упавшего столба





– рассказали в областном суде. «Чиновники считали, что факт нахождения в муниципальной собственности упавшего деревянного столба (опоры) не подтвержден. Также говорили о неблагоприятных погодных условиях в день происшествия. По сведениям самой администрации, представленным суду, упавший столб не находится на балансе ни у одной из существующих снабжающих организаций»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Мэрии Екатеринбурга придётся раскошелиться на 170 тысяч рублей за неудачно упавшего столба, аккурат приземлившегося на припаркованный Opel Vectra, безмятежно стоявший на улице Фигурной в мае 2020 года.Упавший столб когда-то использовался для линий электропередачи и телефонной связи. Сейчас в том же месте установлены бетонные столбы с уличным освещением, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Свердловского областного суда.Согласно наряд-заказу, на восстановительный ремонт авто требовалось 738 807 рублей. Эти деньги, а также расходы по уплате госпошлины – 10 549 рублей – владелец автомобиля пытался взыскать через суд. Однако в ходе судебного разбирательства, исходя из заключения специалиста, ущерб оценили в 171 900 рублей.Тогда Ленинский районный суд постановил взыскать с администрации уральской столицы ущерб – 171 900 рублей и расходы по уплате госпошлины – 2 454 рубля. Однако с этим не согласилась мэрия.Судебная коллегия по гражданским делам отметила, что городская администрация должна была принять меры по обследованию старых деревянных столбов линии электропередачи, поставить на учёт и передать ЕМУП «МЭС». Поэтому решение суда первой инстанции осталось без изменений.