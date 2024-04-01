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Синоптики предупреждают о мокром снеге и дожде в Свердловской области
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Синоптики «Уральского гидрометцентра» предупреждают жителей Свердловской области об осадках в виде мокрого снега и дождя в начале недели. Также сегодня они прогнозируют гололедицу.
Сегодня, 8 апреля, в Свердловской области облачно с прояснениями, днём местами небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром местами на дорогах гололедица. Днём +3…+8°C. Ветер 6-11 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями днем без существенных осадков. Днём +5…+7°C. Ветер 6-11 м/сек.
Во вторник, 9 апреля, в регионе облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью -1…+4°C, на севере до -5°C. Днём +5…+10°C, на крайнем севере до +2°C. Ветер 4-9 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ночью +2…+4°C, днём +8…+10°C. Ветер 4-9 м/сек.
В среду, 10 апреля, в области ночью облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки (мокрый снег, дождь, на севере снег, мокрый снег), днём переменная облачность, местами небольшой дождь, на севере с мокрым снегом. Ночью -3…+2°C, на крайнем севере до -9°C. Ночью +2…+7°C. Ветер 3-8 м/сек.
В уральской столице ночью облачно с прояснениями, небольшие осадки (мокрый снег, дождь), днём переменная облачность, без существенных осадков. Ночью 0…+2°C, днём +5…+7°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 8 апреля, в Свердловской области облачно с прояснениями, днём местами небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром местами на дорогах гололедица. Днём +3…+8°C. Ветер 6-11 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями днем без существенных осадков. Днём +5…+7°C. Ветер 6-11 м/сек.
Во вторник, 9 апреля, в регионе облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью -1…+4°C, на севере до -5°C. Днём +5…+10°C, на крайнем севере до +2°C. Ветер 4-9 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ночью +2…+4°C, днём +8…+10°C. Ветер 4-9 м/сек.
В среду, 10 апреля, в области ночью облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки (мокрый снег, дождь, на севере снег, мокрый снег), днём переменная облачность, местами небольшой дождь, на севере с мокрым снегом. Ночью -3…+2°C, на крайнем севере до -9°C. Ночью +2…+7°C. Ветер 3-8 м/сек.
В уральской столице ночью облачно с прояснениями, небольшие осадки (мокрый снег, дождь), днём переменная облачность, без существенных осадков. Ночью 0…+2°C, днём +5…+7°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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