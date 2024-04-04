Возрастное ограничение 18+
Неизвестные украли стенд, информирующий о застройке екатеринбургского парка 50-летия ВЛКСМ
Фото: группа ВК «Парк им 50 летия ВЛКСМ»
В парке 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге пропал стенд, информирующий о планах по застройке части парка. Стенд, вероятнее всего, был изготовлен местными жителями, выступающими против застройки двух гектаров парка, прилегающих к училищу олимпийского резерва №1. Он провисел на входе в парк со стороны улицы Шаумяна порядка четырёх месяцев — как минимум с середины декабря 2023 года.
На этой неделе стенд был демонтирован, сообщили в группе «Парк им 50 летия ВЛКСМ» в соцсети Вконтакте. Публикация была сопровождена комментарием «Правда глаза колет?».
На демонтированном стенде под надписью «Вместе мы сможем отстоять наш парк» была показана хронология застройки парка по частям — после 1992 года его изначальную территорию сокращали три раза, и сейчас планируют сократить в четвёртый раз, построив административные здания и общежитие для УОР №1. Местные жители выступают против, проект не был поддержан на общественных обсуждениях, однако городская комиссия по ПЗЗ в конце 2023 года всё равно исключила эти два гектара из зоны ТОП-1 (парки, скверы, бульвары), открыв тем самым возможности для застройки.
Жители Юго-Запада при этом продолжили кампанию в защиту парка, частью которой, очевидно, стала установка стенда.
До этого на том же месте висел другой стенд — с проектом благоустройства парка, однако в 2023 году, ещё до появления новостей о планах по застройке участка у УОР №1, он тоже куда-то исчез, и рамка несколько месяцев была пустой. На нём, к слову, спорный участок площадью 2 гектара был обозначен в зелёной зоне парка, что, как выяснилось в 2023 году, не соответствовало фактическим планам властей.
На официальных ресурсах городской администрации сохранились фотографии с первым стендом — в частности, на них председатель городского комитета благоустройства Тамара Благодаткова в присутствии мэра Алексея Орлова и губернатора Евгения Куйвашева показывает на спорный участок, где тогда ещё была обозначено зелёное поле (в 2023 году презентовали проект, на котором этот участок уже занят тремя новыми зданиями для УОР №1).
«Дачный сезон начался, наверно кому-то пригодился стенд», «Да просто кому-то задание дали те, кто выше», — пишут местные жители в комментариях к новости о пропаже стенда.
Отметим, что сейчас по всей России идёт голосование за территории, благоустройство которых профинансируют из федерального бюджета. Одним из таких объектов в Екатеринбурге является парк имени 50-летия ВЛКСМ. Однако проект его благоустройства затрагивает только территорию, которая в 2013 году была включена в границы ООПТ (особо охраняемая природная территория), участок возле УОР №1 в неё не вошёл.
На этой неделе стенд был демонтирован, сообщили в группе «Парк им 50 летия ВЛКСМ» в соцсети Вконтакте. Публикация была сопровождена комментарием «Правда глаза колет?».
На демонтированном стенде под надписью «Вместе мы сможем отстоять наш парк» была показана хронология застройки парка по частям — после 1992 года его изначальную территорию сокращали три раза, и сейчас планируют сократить в четвёртый раз, построив административные здания и общежитие для УОР №1. Местные жители выступают против, проект не был поддержан на общественных обсуждениях, однако городская комиссия по ПЗЗ в конце 2023 года всё равно исключила эти два гектара из зоны ТОП-1 (парки, скверы, бульвары), открыв тем самым возможности для застройки.
Жители Юго-Запада при этом продолжили кампанию в защиту парка, частью которой, очевидно, стала установка стенда.
Стенд до демонтажа (внизу). Фото: группа ВК парк им 50 летия ВЛКСМ
До этого на том же месте висел другой стенд — с проектом благоустройства парка, однако в 2023 году, ещё до появления новостей о планах по застройке участка у УОР №1, он тоже куда-то исчез, и рамка несколько месяцев была пустой. На нём, к слову, спорный участок площадью 2 гектара был обозначен в зелёной зоне парка, что, как выяснилось в 2023 году, не соответствовало фактическим планам властей.
В 2021 году на этом же месте висел стенд с информацией о грядущем благоустройстве парка. Фото: официальный портал администрации Екатеринбурга
На официальных ресурсах городской администрации сохранились фотографии с первым стендом — в частности, на них председатель городского комитета благоустройства Тамара Благодаткова в присутствии мэра Алексея Орлова и губернатора Евгения Куйвашева показывает на спорный участок, где тогда ещё была обозначено зелёное поле (в 2023 году презентовали проект, на котором этот участок уже занят тремя новыми зданиями для УОР №1).
«Дачный сезон начался, наверно кому-то пригодился стенд», «Да просто кому-то задание дали те, кто выше», — пишут местные жители в комментариях к новости о пропаже стенда.
Отметим, что сейчас по всей России идёт голосование за территории, благоустройство которых профинансируют из федерального бюджета. Одним из таких объектов в Екатеринбурге является парк имени 50-летия ВЛКСМ. Однако проект его благоустройства затрагивает только территорию, которая в 2013 году была включена в границы ООПТ (особо охраняемая природная территория), участок возле УОР №1 в неё не вошёл.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В столице Урала обстреляли автомобиль с шестилетней девочкой
02 апреля 2024
02 апреля 2024
Жители Сысертского городского округа не перестают выходить в пикеты против строительства мусорного полигона
05 апреля 2024
05 апреля 2024
Самокаты возвращаются на улицы Екатеринбурга
30 марта 2024
30 марта 2024