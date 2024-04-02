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Более чем в 30 раз выросло число готовых принять «альтернативных» призывников учреждений в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В текущий весенний призыв более чем в 30 раз выросло число учреждений в Свердловской области, готовых принять призывников на альтернативную гражданскую службу (АГС).
Ещё относительно недавно лишь две организации в регионе были готовы принять призывников, изъявивших желание проходить вместо службы в армии альтернативную гражданскую службу (в 2021 году это были «Почта России» и Екатеринбургский государственный театр оперы и балета), а сейчас число таких организаций выросло до 61. Это следует из изданного в минувшую пятницу приказа Минтруда №79н.
Подавляющее большинство учреждений в списке — больницы. Но есть среди мест, где можно пройти АГС, также Уральский горный университет, Камышловский педколледж, МФЦ, ГБУ «Оператор электронного правительства» и даже ГБУ «Центр микрографии и реставрации архивных документов Свердловской области». Оперный театр Екатеринбурга в списке тоже остался — и это единственное учреждение культуры в нём.
Права выбирать место службы у призывников нет, напоминает телеграм-канал «Альтернативная служба. Екатеринбург», при это добавляя, что проходящие АГС призывники часто попадают служить по месту проживания, так как в ином регионе организации, принимающие на АГС обязаны обеспечить служащего общежитием, что является серьёзной проблемой для большинства бюджетных организаций.
В перечне профессий АГС значатся 224 позиции, в том числе зубной техник, концертмейстер, кукловод, музейный смотритель, реквизитор, униформист, специалист по защите информации.
Альтернативную гражданскую службу гражданин РФ может проходить в том случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы.
Напомним, весенний призыв стартовал 1 апреля и продлится до 15 июля.
Ещё относительно недавно лишь две организации в регионе были готовы принять призывников, изъявивших желание проходить вместо службы в армии альтернативную гражданскую службу (в 2021 году это были «Почта России» и Екатеринбургский государственный театр оперы и балета), а сейчас число таких организаций выросло до 61. Это следует из изданного в минувшую пятницу приказа Минтруда №79н.
Подавляющее большинство учреждений в списке — больницы. Но есть среди мест, где можно пройти АГС, также Уральский горный университет, Камышловский педколледж, МФЦ, ГБУ «Оператор электронного правительства» и даже ГБУ «Центр микрографии и реставрации архивных документов Свердловской области». Оперный театр Екатеринбурга в списке тоже остался — и это единственное учреждение культуры в нём.
Фрагмент перечня из приказа Минтруда
Права выбирать место службы у призывников нет, напоминает телеграм-канал «Альтернативная служба. Екатеринбург», при это добавляя, что проходящие АГС призывники часто попадают служить по месту проживания, так как в ином регионе организации, принимающие на АГС обязаны обеспечить служащего общежитием, что является серьёзной проблемой для большинства бюджетных организаций.
В перечне профессий АГС значатся 224 позиции, в том числе зубной техник, концертмейстер, кукловод, музейный смотритель, реквизитор, униформист, специалист по защите информации.
Альтернативную гражданскую службу гражданин РФ может проходить в том случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы.
Напомним, весенний призыв стартовал 1 апреля и продлится до 15 июля.
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