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Более чем в 30 раз выросло число готовых принять «альтернативных» призывников учреждений в Свердловской области

20.47 Пятница, 5 апреля 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В текущий весенний призыв более чем в 30 раз выросло число учреждений в Свердловской области, готовых принять призывников на альтернативную гражданскую службу (АГС).

Ещё относительно недавно лишь две организации в регионе были готовы принять призывников, изъявивших желание проходить вместо службы в армии альтернативную гражданскую службу (в 2021 году это были «Почта России» и Екатеринбургский государственный театр оперы и балета), а сейчас число таких организаций выросло до 61. Это следует из изданного в минувшую пятницу приказа Минтруда №79н.

Подавляющее большинство учреждений в списке — больницы. Но есть среди мест, где можно пройти АГС, также Уральский горный университет, Камышловский педколледж, МФЦ, ГБУ «Оператор электронного правительства» и даже ГБУ «Центр микрографии и реставрации архивных документов Свердловской области». Оперный театр Екатеринбурга в списке тоже остался — и это единственное учреждение культуры в нём.


Фрагмент перечня из приказа Минтруда


Права выбирать место службы у призывников нет, напоминает телеграм-канал «Альтернативная служба. Екатеринбург», при это добавляя, что проходящие АГС призывники часто попадают служить по месту проживания, так как в ином регионе организации, принимающие на АГС обязаны обеспечить служащего общежитием, что является серьёзной проблемой для большинства бюджетных организаций.

В перечне профессий АГС значатся 224 позиции, в том числе зубной техник, концертмейстер, кукловод, музейный смотритель, реквизитор, униформист, специалист по защите информации.

Альтернативную гражданскую службу гражданин РФ может проходить в том случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы.

Напомним, весенний призыв стартовал 1 апреля и продлится до 15 июля.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости

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16:50 Грузчик из Магнитогорска был приговорен судом Екатеринбурга к двум годам колонии по обвинению в оправдании терроризма
14:19 Пропавшую в Асбесте девушку нашли мертвой
14:00 Пропавшая 15-летняя девушка из Сысерти оставила родным записку
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11:53 В Екатеринбурге на возвращение фонтана от «Сбера» потратят 7,4 миллиона рублей
11:37 СК начал проверку из-за нападения собак на жительницу Североуральска
10:00 Екатеринбургский застройщик рассказал свою версию выселения бара «Мизантроп»
17:51 Компания консула ЮАР должна за 286,6 млн рублей спасти многострадальный перекресток в Екатеринбурге от подтопления
17:29 В екатеринбургской аптеке упал потолок и кот
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14:13 В отделе полиции Екатеринбурга умер задержанный
14:01 На двух станциях екатеринбургского метро поставят дополнительные рамки
13:31 В Свердловской области на воинский учет поставили 920 бывших мигрантов
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