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31% екатеринбуржцев считают, что государство уделяет мало внимания проблемам семьи
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Согласно исследованию, 31% жителей Екатеринбурга, принявших участие в опросе SuperJob, считают, что государство уделяет мало внимания проблемам семьи. При этом уточняется, что количество одобрительных отзывов растет с увеличением возраста опрошенных, а горожане с детьми называли политику более эффективной чаще бездетных.
17% житель города высоко оценивает семейную политику государства. Еще 35% горожан отмечают, что сегодняшняя семейная политика страны эффективнее, чем та, что действовала несколько лет назад.
17% житель города высоко оценивает семейную политику государства. Еще 35% горожан отмечают, что сегодняшняя семейная политика страны эффективнее, чем та, что действовала несколько лет назад.
Женщины чаще мужчин называли семейную политику страны достаточной и более эффективной, чем та, что была ранее,
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