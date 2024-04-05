31% екатеринбуржцев считают, что государство уделяет мало внимания проблемам семьи





— отмечает сервис по поиску работы Женщины чаще мужчин называли семейную политику страны достаточной и более эффективной, чем та, что была ранее,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Согласно исследованию, 31% жителей Екатеринбурга, принявших участие в опросе SuperJob, считают, что государство уделяет мало внимания проблемам семьи. При этом уточняется, что количество одобрительных отзывов растет с увеличением возраста опрошенных, а горожане с детьми называли политику более эффективной чаще бездетных.17% житель города высоко оценивает семейную политику государства. Еще 35% горожан отмечают, что сегодняшняя семейная политика страны эффективнее, чем та, что действовала несколько лет назад.