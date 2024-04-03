В администрации снова заговорили о новой ветке метро в Екатеринбурге

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил возобновить проект по строительству новой ветки метро в Екатеринбурге. Об этом сообщает тг-канал метрополитена города.После февральского совещания с мэром Алексеем Орловым были даны поручения по разработке проекта строительства новой линии. Рассматриваются два варианта: прокладка линии от Академического района до станции «Геологическая» или до «Ботанической».Орлову и его команде было поручено оперативно рассчитать стоимость проекта и строительные работы. Затем Министерство транспорта региона рассмотрит возможность включения проекта в региональную госпрограмму «Развитие транспортного комплекса Свердловской области», принятую в 2018 году. Губернатор уточнил, что расходы будут определяться в соответствии с бюджетным прогнозом области до 2036 года.