Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге на возвращение фонтана от «Сбера» потратят 7,4 миллиона рублей
Фото: Юрий Капустин / екатеринбург.рф
В Екатеринбург скоро вернется фонтан на Плотинку, который банк подарил горожанам на 300-летие. На установку и демонтаж этого фонтана потратят 7,4 миллиона рублей. Об этом сообщает 66.RU.
Администрация города ищет подрядчика, который до 10 июня установит в Историческом сквере огненный светомузыкальный фонтан. С 1 сентября по 20 октября этот подрядчик должен будет его демонтировать.
Фонтан будет работать с вторника по воскресенье с 20:00 до 22:00.
Администрация города ищет подрядчика, который до 10 июня установит в Историческом сквере огненный светомузыкальный фонтан. С 1 сентября по 20 октября этот подрядчик должен будет его демонтировать.
Фонтан будет работать с вторника по воскресенье с 20:00 до 22:00.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Свердловское правительство обещало выделение более 40 миллионов на «бережливое производство»
29 марта 2024
29 марта 2024
Уборщиков екатеринбургских улиц бесплатно подкормят
04 апреля 2024
04 апреля 2024