В Екатеринбурге на возвращение фонтана от «Сбера» потратят 7,4 миллиона рублей

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбург скоро вернется фонтан на Плотинку, который банк подарил горожанам на 300-летие. На установку и демонтаж этого фонтана потратят 7,4 миллиона рублей. Об этом сообщает 66.RU.Администрация города ищет подрядчика, который до 10 июня установит в Историческом сквере огненный светомузыкальный фонтан. С 1 сентября по 20 октября этот подрядчик должен будет его демонтировать.Фонтан будет работать с вторника по воскресенье с 20:00 до 22:00.