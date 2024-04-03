Компания консула ЮАР должна за 286,6 млн рублей спасти многострадальный перекресток в Екатеринбурге от подтопления

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Администрация Екатеринбурга подвела итоги повторного аукциона на строительство коллектора реки Ольховки в районе Новой Сортировки. Напомним, недавно аукцион уже проходил, и даже был объявлен его победитель — ООО «Проспект» (эта же компания выполняет подряд на реконструкцию плотины на Елизавете). Однако в согласовании заключения контракта с ним как с единственным заявившимся участником было отказано городским контрольно-ревизионным управлением, сообщали Вечерним ведомостям в мэрии.После «переигрывания» аукциона победителем оказалась другая фирма — АО «Трест Уралтрансспецстрой», согласившееся выполнить работы за 286,6 млн рублей.«Трест Уралтрансспецстрой» является одной из крупнейших компаний по освоению бюджетных строительных подрядов в Екатеринбурге — компания строила новую трамвайную ветку в Академический, улично-дорожную сеть в том же Академическом и замыкала кольцо ЕКАД. По данным сервиса «Контур.Фокус», с АО «Трест Уралтрансспецстрой» в общей сложности с было заключено муниципальных контрактов почти на 85 млрд рублей.С 2023 года владельцем АО «Трест Уралтрансспецстрой» является гендиректор «Уральского горнопромышленного холдинга», почётный консул ЮАР в Екатеринбурге Сергей Мазуркевич.По заявлениям администрации Железнодорожного района Екатеринбурга, строительство нового коллектора реки Ольховки должно спасти от затопления перекрёсток улицы Пехотинцев и переулка Проходного, где ежегодно образуется огромная лужа, названная горожанами «Пехотинским морем».