ГИБДД Свердловской области призывает водителей к осторожности на дорогах в связи с изменением погодных условий





— подчеркнули инспекторы Госавтоинспекция призывает водителей проявлять повышенную осторожность на дорогах. Напоминаем, что на холодном и мокром покрытии автомобиль склонен к скольжению, значит, скорость необходимо снизить до подконтрольных значений, при которых вы способны обеспечить полную управляемость транспортного средства,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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ГИБДД предупреждает водителей Свердловской области об осложнение дорожной обстановки. Автомобилистов и пешеходов призывают быть особо бдительными на дорогах.В связи с неблагоприятными погодными условиями на федеральной автодороге «Екатеринбург-Тюмень» в районе Тугулыма на 264 км идет снег, покрытие дороги мокрое, с наличием снежного наката.На автодороге «Невьянск-Реж-Артемовский-Килачевское» в Артемовском районе также наблюдается непогода: выпал снег с дождем, дорожное покрытие мокрое, обработано противогололедными материалами.На 38 км автодороги «Тавда-Увал» в Тавдинском районе также отмечается мокрое дорожное покрытие.