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ГИБДД Свердловской области призывает водителей к осторожности на дорогах в связи с изменением погодных условий
Фото: УГИБДД по Свердловской области
ГИБДД предупреждает водителей Свердловской области об осложнение дорожной обстановки. Автомобилистов и пешеходов призывают быть особо бдительными на дорогах.
В связи с неблагоприятными погодными условиями на федеральной автодороге «Екатеринбург-Тюмень» в районе Тугулыма на 264 км идет снег, покрытие дороги мокрое, с наличием снежного наката.
На автодороге «Невьянск-Реж-Артемовский-Килачевское» в Артемовском районе также наблюдается непогода: выпал снег с дождем, дорожное покрытие мокрое, обработано противогололедными материалами.
На 38 км автодороги «Тавда-Увал» в Тавдинском районе также отмечается мокрое дорожное покрытие.
В связи с неблагоприятными погодными условиями на федеральной автодороге «Екатеринбург-Тюмень» в районе Тугулыма на 264 км идет снег, покрытие дороги мокрое, с наличием снежного наката.
На автодороге «Невьянск-Реж-Артемовский-Килачевское» в Артемовском районе также наблюдается непогода: выпал снег с дождем, дорожное покрытие мокрое, обработано противогололедными материалами.
На 38 км автодороги «Тавда-Увал» в Тавдинском районе также отмечается мокрое дорожное покрытие.
Госавтоинспекция призывает водителей проявлять повышенную осторожность на дорогах. Напоминаем, что на холодном и мокром покрытии автомобиль склонен к скольжению, значит, скорость необходимо снизить до подконтрольных значений, при которых вы способны обеспечить полную управляемость транспортного средства,
— подчеркнули инспекторы
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