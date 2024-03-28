На двух станциях екатеринбургского метро поставят дополнительные рамки

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Администрация метрополитена ищет поставщика четырех металлодетекторов. Информация об этом появилась на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.В ближайшее время на станциях «Уральская» и «Динамо» будут установлены по две новые рамки металлодетекторов, чтобы увеличить пропускную способность и расширить зону транспортной безопасности. Об этом рассказал 66.RU директор метрополитена Андрей Панаиотиди.Общая сумма закупки четырех металлодетекторов составит 1,1 млн рублей. Новое оборудование в будущем появится также на других станциях.Кроме того, на станцию «Ботаническая» будет приобретена рентген-установка для досмотра ручной клади и багажа. На эту цель будет выделено 9 млн рублей.