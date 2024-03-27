В Екатеринбурге появилась доска в память об основателе уральской школы социологии

«В этом доме с 1929 по 1997 годы жил и работал доктор философских наук, основатель социологической школы на Урале Лев Наумович Коган», — выгравировано на доске.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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На стене одного из жилых домов Верх-Исетского административного района Екатеринбурга появилась мемориальная доска. Она напоминает о месте, где жил один из самых известных, уважаемых и влиятельных уральских учёных.Лев Коган был советским социологом, благодаря которому в Уральском государственном университете появился факультет политологии и социологии. В этом году факультет отмечает 30-летие со дня основания, к этому юбилею и приурочено открытие мемориальной доски. В торжественной церемонии открытия приняли участие ректор Уральского федерального университета имени первого Президента России Бориса Ельцина Виктор Кокшаров, председатель Екатеринбургской городской Думы Анна Гурарий, директор Департамента внутренней политики Свердловской области Наталья Гурченок. Среди присутствовавших были коллеги и родственники Льва Когана.К слову, помимо основания факультета политологии и социологии, Лев Коган поспособствовал и возникновению других факультетов УрГУ.Например, философского и факультета искусствоведения. Ведь, хоть Когана и вспоминают прежде всего как социолога, интересы и сферы его научной деятельности раскидывались гораздо шире этого предмета. Коган был ценителем и исследователем искусства, а кроме написания диссертаций находил время на театральные рецензии и сочинение стихов.