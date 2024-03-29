В уральском поселке Кедровое заканчивают строительство новой школы

«Фасад здания полностью утеплён. Сейчас выполняется монтаж фасадных панелей. Подрядная организация готовится начать благоустройство территории. Практически закончено футбольное поле – как только почва окончательно просохнет, здесь постелют искусственный газон и резиновое покрытие на беговых дрожках. Рядом высадят многолетние кедры – символ поселка Кедровое», – рассказал Алексей Свалов после посещения стройки школы вместе с председателем Думы Верхней Пышмы Иваном Зерновым.

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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