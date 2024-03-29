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В уральском поселке Кедровое заканчивают строительство новой школы

17.48 Пятница, 5 апреля 2024
Фото: администрация Верхней Пышмы
Строительство новой школы в поселке Кедровое скоро закончится, уже в мае будет готов учебный блок, после чего в него завезут мебель и учебные материалы. Также уже началась подготовка благоустройства территории учебного заведения. Рядом с новой школой планируют высадить многолетние кедры – как символ поселка. Об этом рассказал депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов в своем телеграм-канале.

«Фасад здания полностью утеплён. Сейчас выполняется монтаж фасадных панелей. Подрядная организация готовится начать благоустройство территории. Практически закончено футбольное поле – как только почва окончательно просохнет, здесь постелют искусственный газон и резиновое покрытие на беговых дрожках. Рядом высадят многолетние кедры – символ поселка Кедровое», – рассказал Алексей Свалов после посещения стройки школы вместе с председателем Думы Верхней Пышмы Иваном Зерновым.

Кроме того, Свалов сообщил, что старое здание школы снесут уже на следующей неделе – вместо него оборудуют площадь с флагштоками, где по понедельникам будут проходить торжественные линейки с поднятием флага Российской Федерации.

Депутат отметил, что все работы будут закончены к концу августа, а уже с 1 сентября дети Кедрового смогут пойти учиться в новую школу.

Отмечается, что строительство новой школы ведется в рамках национального проекта «Образование». По программе Минпросвещения планируется капремонт 1053 школ и строительство 363 новых школ в России.

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Алиса Левина © Вечерние ведомости

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