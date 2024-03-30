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Половина екатеринбуржцев используют эмодзи в рабочих переписках
Иллюстрация: Вечерние ведомости
При опросе более чем 7 000 работающих екатеринбуржцев, стало известно, что жители столицы Урала предпочитают для делового общения использовать телефонные звонки, мессенджеры и электронную почту. Также большинство респондентов (51%) используют эмодзи в рабочей переписке. Об этом сообщает Avito Работа.
Интересно, что молодые сотрудники от 18 до 24 лет чаще всего используют эмодзи в рабочих чатах – 69% из них используют их, а 18% делают это регулярно. С другой стороны, работники старше 65 лет практически не прибегают к использованию эмодзи в рабочей переписке.
Среди специалистов, которые чаще всего используют эмодзи, оказались представители сфер фитнеса и салонов красоты, маркетинга, PR, рекламы, IT, интернета, телекоммуникаций и онлайн-торговли.
Большинство опрошенных екатеринбуржцев (32%) относятся к использованию эмодзи в рабочих чатах положительно и считают, что такие элементы помогают создать комфортный диалог. Однако, есть и те (3%), кто резко отрицательно относится к эмодзи и просит коллег не использовать их в рабочей переписке.
Интересно, что молодые сотрудники от 18 до 24 лет чаще всего используют эмодзи в рабочих чатах – 69% из них используют их, а 18% делают это регулярно. С другой стороны, работники старше 65 лет практически не прибегают к использованию эмодзи в рабочей переписке.
Среди специалистов, которые чаще всего используют эмодзи, оказались представители сфер фитнеса и салонов красоты, маркетинга, PR, рекламы, IT, интернета, телекоммуникаций и онлайн-торговли.
Большинство опрошенных екатеринбуржцев (32%) относятся к использованию эмодзи в рабочих чатах положительно и считают, что такие элементы помогают создать комфортный диалог. Однако, есть и те (3%), кто резко отрицательно относится к эмодзи и просит коллег не использовать их в рабочей переписке.
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