Аналитики назвали самые высокооплачиваемые профессии в Свердловской области



В целом в Свердловской области в марте медианная предлагаемая зарплата составила 59 700 руб., что на 34% превышает показатель за аналогичный период прошлого года,



— сообщает hh.ru В целом в Свердловской области в марте медианная предлагаемая зарплата составила 59 700 руб., что на 34% превышает показатель за аналогичный период прошлого года,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Названы профессии, на которых работники получают самые высокие зарплаты в Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru.Наибольшая предлагаемая зарплата за I квартал 2024 года зафиксированы у генерального директора и руководителя группы разработки. Им предлагают в среднем 200 тыс. рублей в месяц.Среди специализаций, которые, как правило, не подразумевают руководство большой командой наиболее высокое вознаграждение работодатели предлагали DevOps-инженерам – 167,5 тыс. рублей. На втором месте расположились токари, фрезеровщики, шлифовщики, с заработной платой 132,4 тыс. рублей. Третье место заняли системные аналитики, которым работодатели предлагали в среднем 130 тыс. рублей. Также в пятерку вошли водители (127,5 тыс. рублей) и главные инженеры проекта (120 тыс. рублей).