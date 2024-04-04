За издевательский «отдых» маленького тугулымца расплатится детский лагерь

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Тяжёлые воспоминания о лете 2023 года надолго останутся у маленького жителя Тугулыма, которого родители отправили отдохнуть в детском лагере. Руководство лагеря додумалось расположить ребёнка в одном корпусе не с ровесниками, а с более взрослыми детьми.Результат недальновидного решения руководства детского лагеря «Гурино» предсказать было несложно. «Хозяева» корпуса начали самоутверждаться за счёт самого слабого, которого им так любезно предоставили в полное распоряжение. На ребёнка со стороны «старшаков» стало оказываться моральное и физическое воздействие не самого приятного характера. Свидетельством тому стали зафиксированные позже официально ссадины, кровоподтёки и нервно-психическая напряжённость.Увидев, в каком состоянии ребёнок вернулся домой после «отдыха», родители подали в суд на Детский центр «Гурино». На этой неделе судья Талицкого районного суда вынес решение по данному гражданскому делу. С учётом заключения прокурора Тугулымского района он удовлетворил исковые требования, взыскав в пользу малолетнего в качестве компенсации морального вреда 100 тысяч рублей. Кроме того, «Гуирно» должно выплатить 10 тысяч рублей и матери ребёнка, поскольку суд признал, что, переживая за ребёнка, родители тоже морально страдают.