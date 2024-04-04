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За издевательский «отдых» маленького тугулымца расплатится детский лагерь
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Тяжёлые воспоминания о лете 2023 года надолго останутся у маленького жителя Тугулыма, которого родители отправили отдохнуть в детском лагере. Руководство лагеря додумалось расположить ребёнка в одном корпусе не с ровесниками, а с более взрослыми детьми.
Результат недальновидного решения руководства детского лагеря «Гурино» предсказать было несложно. «Хозяева» корпуса начали самоутверждаться за счёт самого слабого, которого им так любезно предоставили в полное распоряжение. На ребёнка со стороны «старшаков» стало оказываться моральное и физическое воздействие не самого приятного характера. Свидетельством тому стали зафиксированные позже официально ссадины, кровоподтёки и нервно-психическая напряжённость.
Увидев, в каком состоянии ребёнок вернулся домой после «отдыха», родители подали в суд на Детский центр «Гурино». На этой неделе судья Талицкого районного суда вынес решение по данному гражданскому делу. С учётом заключения прокурора Тугулымского района он удовлетворил исковые требования, взыскав в пользу малолетнего в качестве компенсации морального вреда 100 тысяч рублей. Кроме того, «Гуирно» должно выплатить 10 тысяч рублей и матери ребёнка, поскольку суд признал, что, переживая за ребёнка, родители тоже морально страдают.
Результат недальновидного решения руководства детского лагеря «Гурино» предсказать было несложно. «Хозяева» корпуса начали самоутверждаться за счёт самого слабого, которого им так любезно предоставили в полное распоряжение. На ребёнка со стороны «старшаков» стало оказываться моральное и физическое воздействие не самого приятного характера. Свидетельством тому стали зафиксированные позже официально ссадины, кровоподтёки и нервно-психическая напряжённость.
Увидев, в каком состоянии ребёнок вернулся домой после «отдыха», родители подали в суд на Детский центр «Гурино». На этой неделе судья Талицкого районного суда вынес решение по данному гражданскому делу. С учётом заключения прокурора Тугулымского района он удовлетворил исковые требования, взыскав в пользу малолетнего в качестве компенсации морального вреда 100 тысяч рублей. Кроме того, «Гуирно» должно выплатить 10 тысяч рублей и матери ребёнка, поскольку суд признал, что, переживая за ребёнка, родители тоже морально страдают.
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