Уборщиков екатеринбургских улиц бесплатно подкормят

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Администрация Екатеринбург вводит бесплатное питание для работников коммунальных служб, которые убирают улицы города. Соответствующий указ подписал мэр.Нововведение касается как рабочих дорожно-эксплуатационных управлений, так и водителей уборочной техники — подметально-уборочных машин, снегоуборщиков, «поливалок» и прочих. Их будут обеспечивать горячими обедами за счёт городского бюджета. Уже определён и поставщик обедов, с которым заключили контракт до конца года.На данный момент обеспечение коммунальщиков бесплатными обедами организовано только в Железнодорожном административном районе Екатеринбурга. Но постепенно, — обещает мэрия — «кушать подано» прозвучит для уборщиков улиц остальных районов. При этом, кормить будут и тех из них, кто выходит в ночную смену.Такая забота о работягах вызвана, в первую очередь, оттоком кадров, который надеются сократить халявными обедами. Другая причина заключается в попытке подольше удержать работника на рабочем месте. «В свой перерыв специалистам не нужно будет ехать куда-то далеко, отвлекаться от работы, чтобы пообедать или поужинать», — размышляет мэр в своём телеграм-канале.