Власти Екатеринбурга обещали до осени установить 55 новых остановочных комплексов





– рассказали в пресс-службе мэрии. «Первая из 55 новых остановок появилась на улице Гагарина в Кировском районе Екатеринбурга. Следующими адресами, где появятся остановки, станут Первомайская, 81 (остановка "Первомайская"); Шевченко, 15 (остановка "Луначарского") и Малышева, 101 (остановка "Генеральская")»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Власти Екатеринбурга пообещали до осени установить 55 новых современных остановочных комплексов с камерами наблюдения и информационными табло, отображающие движение транспорта в реальном времени.Завершить монтаж остановочных комплексов планируют до 1 сентября.