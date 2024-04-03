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Власти Екатеринбурга обещали до осени установить 55 новых остановочных комплексов
Фото: Анна Иванюк / Екатеринбург.рф
Власти Екатеринбурга пообещали до осени установить 55 новых современных остановочных комплексов с камерами наблюдения и информационными табло, отображающие движение транспорта в реальном времени.
Завершить монтаж остановочных комплексов планируют до 1 сентября.
«Первая из 55 новых остановок появилась на улице Гагарина в Кировском районе Екатеринбурга. Следующими адресами, где появятся остановки, станут Первомайская, 81 (остановка "Первомайская"); Шевченко, 15 (остановка "Луначарского") и Малышева, 101 (остановка "Генеральская")»,
– рассказали в пресс-службе мэрии.
Завершить монтаж остановочных комплексов планируют до 1 сентября.
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